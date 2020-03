Сергей Галанин высмеял панику вокруг коронавируса

Концерт группы «СерьГа» состоялся в возрожденном в прошлом году легендарном ДК им. Горбунова 29 февраля

Сергей Галанин © KM.RU, Михаил Попов

У каждого именитого российского рокера со стажем свои воспоминания о Горбушке. У Сергея Галанина их хоть отбавляй. В начале 90-х он играл здесь с Гариком Сукачевым последние концерты с «Бригадой С», а через 10 лет представал уже с «СерьГой» дуэтный альбом «Я такой, как все». Не стоит удивляться, что почти трехчасовой концерт превратился в ностальгический вечер, приведшей к реанимации многих незаслуженно задвинутых на задний план галанинских песен.

Начало было довольно традиционным для «СерьГи» последних лет – «Здравствуй, мама» да обновленная версия «Ты мало запросил (Чертенок)». Затем Галанин задумчиво объявил, что намерен исполнить пару песен, которые всплыли у него в голове буквально на днях и которые впервые звучали именно со сцены Горбушки. В обеих царила урбанистическая тематика – «Мой город» и «Жёлтые письма».

Ностальгией прониклись, увы, не все, и возле сцены возникла небольшая потасовка за «место под солнцем». Сделав мягкое внушение буянам, Галанин очень своевременно спел «Мы забьем на войну». Умиротворяюще действовала и специальная версия «Чистоты» с парой строчек из «Горной лирической» Владимира Высоцкого. На бис прозвучала просто «Лирическая» того же автора.

Всё прирастающий хронометраж концертов «СерьГи» не позволил музыкантам включить в программу побольше кавер-версий. Поэтому Галанину пришлось вживлять их фрагментами в свои собственные творения. «Кусочек неба» обогатился зыкинской «Течет река Волга» (ставшей уже для «СерьГи» своеобразным талисманом), а «Валера» увенчался отрывком из «Have You Ever Seen The Rain» Creedence.

Кстати, «Валера» дал Галанину повод для беззлобного подтрунивания над теми, кто поддался панике относительно шагающего по планете коронавируса. Лидер «СерьГи» нафантазировал постапокалиптическую картину «Нашествия 2020», куда 150 000 человек прибудут в новеньких медицинских масках. Почему в новеньких? Да потому что старые уже постираны, но ещё не высохли!

Судя по всему, певцу эта напасть была не страшна. Композиция «Я иду» поезда позволила ему превратить бельэтаж Горбушки в уютный плацкартный вагон. Отправившись прямиком туда, Галанин принялся брататься со зрителями и обниматься с актером Василием Мищенко. А поскольку чудесным образом следом в программе значилась песня «Мой друг», Сергей не спешил покидать занятой диспозиции, вещь адресат был уже под боком.

Прежде, чем перейти к старинной песне «До встречи, друг», которая наверняка звучала на заре существования «СерьГи» в «Горбушке» еще в середине 90-х, Галанин развернуто порадовался, что ДК вновь функционирует и влечет к себе людей. По его словам, «Горбушка» всегда была магическим, феерическим, задорным и, выражаясь языком Гарика Сукачёва «молодёжным» местом. И отрадно, что такой она и осталась…