Актера на роль Магомаева для сериала выбрала его вдова`

10:55

Премьера сериала «Магомаев» начнется на Первом канале 10 марта 2020 года.

Основное действие фильма происходит в конце 1960-х. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, но Тамара замужем, да и Муслим не свободен… Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже.

Съемки сериала проходили в Баку и Москве. Исполнителей главных ролей Милоша Биковича (Муслим Магомаев) и Ирину Антоненко (Тамара Синявская) утверждала лично вдова певца. В фильме также снялись Светлана Устинова (возлюбленная Магомаева Лика), Алёна Ивченко (Екатерина Фурцева), Анастасия Попова (Елена Образцова), Александр Нестеров, Алина Алексеева, Александр Соколовский и другие. «Было вообще не страшно, потому что я понятия не имел, кто это такой, — признался Бикович. — Я к нему подошел как к чистому холсту. Смотрел на него прежде всего как на человека. У меня не было ощущения, что это великий Муслим Магомаев, этакий памятник».

В сериале прозвучат песни Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Тамары Синявской зрители услышат песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и, конечно же, дуэты Магомаева и Синявской.

