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Александр Маршал, 8 марта, ДК Горбунова

21:17 4.03.2020
Александр Маршал, 8 марта, ДК Горбунова
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Культовый музыкант, экс-участник группы Gorky Park, заслуженный артист России, Александр Маршал выступит 8 марта в ДК им Горбунова

Артист представит программу «Рок и Лирика»! Концерт Александра Маршала станет отличным подарком в Международный женский день.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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