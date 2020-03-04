Александр Маршал, 8 марта, ДК Горбунова

21:17

Культовый музыкант, экс-участник группы Gorky Park, заслуженный артист России, Александр Маршал выступит 8 марта в ДК им Горбунова

Артист представит программу «Рок и Лирика»! Концерт Александра Маршала станет отличным подарком в Международный женский день.

