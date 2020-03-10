]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Пригожин предрек массовые отмены зарубежных концертов в России

10:00 10.03.2020
Пригожин предрек массовые отмены зарубежных концертов в России
Пригожин © KM.RU
Материалы по теме:

Муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил опасение, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.

Отягощающим фактором, по его мнению, служит и рост курсов иностранных валют. «Думаю, концерты отменятся, - сказал Пригожин в эфире радио «Говорит Москва». – Две причины: это вирус, а вторая — валюта. Сейчас все, кто делают концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что артистов западных покупают за валюту, и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно».

Продюсер посоветовал вместо похода на фестивали смотреть выступления артистов дома. «Просто затянуть пояса. Самое главное, что паники не должно быть. Я называю это так — посидим на диете. Не будем ходить на концерты, будем смотреть в онлайне».

Группе Little Big, по мнению Пригожина, стоит поехать на «Евровидение» в Нидерланды несмотря на распространение коронавируса. «Я, наверно, плохое сравнение сейчас сделаю. Когда люди шли на войну защищать нашу родину, они не спрашивали, что они делают. Если они уже выбрали такую ответственность — представлять Россию на конкурсе «Евровидение», они должны туда ехать, выступать, побеждать и заднюю не включать. Я думаю, они именно так и сделают. В этом и есть героизм — не только объявить о своём желании поехать, а поехать и выступить. Само мероприятие может отмениться».
 

Темы: Коронавирус, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 19:29
Гость: Иван Иваныч

Пригожин, Ванга, Нострадамус.
10.03.2020, 13:18
Гость: Zahar

Это который секретарь в партии "Сильные женщины."
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации