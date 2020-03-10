Пригожин предрек массовые отмены зарубежных концертов в России

10:00

Муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил опасение, что из-за масштабного распространения нового вируса гастроли музыкантов могут сорваться.

Отягощающим фактором, по его мнению, служит и рост курсов иностранных валют. «Думаю, концерты отменятся, - сказал Пригожин в эфире радио «Говорит Москва». – Две причины: это вирус, а вторая — валюта. Сейчас все, кто делают концерты, будут в абсолютном убытке, учитывая курс доллара, рубля и евро, потому что артистов западных покупают за валюту, и маржинально до 30% максимум при хорошем раскладе. Сейчас маржа изменилась конкретно».

Продюсер посоветовал вместо похода на фестивали смотреть выступления артистов дома. «Просто затянуть пояса. Самое главное, что паники не должно быть. Я называю это так — посидим на диете. Не будем ходить на концерты, будем смотреть в онлайне».

Группе Little Big, по мнению Пригожина, стоит поехать на «Евровидение» в Нидерланды несмотря на распространение коронавируса. «Я, наверно, плохое сравнение сейчас сделаю. Когда люди шли на войну защищать нашу родину, они не спрашивали, что они делают. Если они уже выбрали такую ответственность — представлять Россию на конкурсе «Евровидение», они должны туда ехать, выступать, побеждать и заднюю не включать. Я думаю, они именно так и сделают. В этом и есть героизм — не только объявить о своём желании поехать, а поехать и выступить. Само мероприятие может отмениться».

