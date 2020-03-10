Александр Ф. Скляр указал путь из тюрьмы в «Нижнюю Тундру»

Александр Ф. Скляр отметил 20-летие альбома «Ва-Банка» «Нижняя Тундра» концептуальным концертом в ДК им. Горбунова 7 марта

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

В 2000-м Скляр сделал всё для того, чтобы пластинка невиданного доселе жанра – саундтрек к рассказу ультрамодного Виктора Пелевина – не прошла не замеченной. Жаль вдвойне, что эта уникальная работа не возымела должного резонанса, а критики её так толком и не распробовали. Альбом был представлен в день рождения Александра Феликсовича 7 марта 2000 года в «Р-Клубе». А месяца за три до этого «Ва-Банкъ» ыпервые показал часть песен из «Нижней Тундры» на большом панк-фесте в одном из столичных дворцов спорта, разделив сцену с «НАИВом» и Tequilajazzz.

Несмотря на столь продуманную стратегию продвижения диска, в концертных сет-листах «Ва-Банка» задержалось не так уж много песен из саундтрека к пелевинскому рассказу: «Вася-Совесть», «Склиф» и «За гагарой с черным пером». Всё-таки сама специфика этой работы подразумевала необходимость её представления целиком. И вот спустя 20 лет после этого релиза наконец-то долгожданное действо случилось.

Но прежде чем вновь устроить путешествие в «Нижнюю Тундру», Александр Ф. Скляр показал зрителям Горбушки документальный музыкальный фильм «Концерт для отверженных». Из пространной преамбулы музыканта к показу следовало, что основой для ленты послужило выступление «Ва-Банка» в тюрьме Ванино Хабаровского края в августе 2019-го, что режиссером картины выступил давний соратник Скляра Нормунд Лацис и что, прежде, чем «выбрасывать» ленту в интернет, её повезут на фестивали.

Затем Скляр вспомнил добрым словом о «корневых» рокерах, игравших в легендарной «Горбушке» (Генри Роллинз, Rage Against The Machine и др.). Добавим к ним скляровские фестивали альтернативной музыки «Учитесь плавать» и незабываемые концерт «Ва-Банка», сыгранный в ДК на пару с «Аукцыоном» в октябре 2002-го, где, кстати, звучали и песни из «Нижней Тундры»!

Фильм же «Концерт для отверженных» открыла народная «Я помню, тот Ванинский порт», мимо которой Скляр, понятное дело, пройти в тех условиях не мог. Фильм изобиловал креативными ходами. Например, на «Татуировке» Владимира Высоцкого на экране и впрямь оживали татуировки уголовников. А «Пьяную песню» создатели фильма использовали как поминальный плач по Виктору Цою, Майку Науменко, Виктору Цою и другим достойным музыкантам.

Наконец, пришло время «Нижней Тундры», представленной практически целиком и по порядку – за исключением выпавшей по необъявленным причинам из программы «Агрессии созвучий». Подготовились музыканта на славу, прибегнув к помощи саундродюсера альбома Олега Литвишко, привлеченного теперь в качестве концертного клавишника и реаниматора оригинальных семплов альбома. Электронные подложки звучали практически так же, как и 20 лет назад. Только если тогда, например, в «Кукле-мандарин» они исполнялись не в полном объеме, то теперь всё прозвучало максимально близко к студийным версиям. Периодически Скляр шаманил, колотя в бубен и в специально установленные для него барабаны.

На исторические экскурсы в «Нижнюю Тундру» Скляр отвлекался лишь эпизодически. Альбом он назвал «очень специальным» для «Ва-Банка», признался, что диск создавался полтора года по мотивам написанного за пару месяцев Пелевиным рассказа и что при работе над пластинкой творилась альтернативная реальность. В «Горбушке» количество возникших измерений увеличилось многократно, потому что к смыслам альбома и рассказа подключились как минимум тюремные реалии из представленного фильма, премьера дуэта с рэпером Мэйти «Танго Анубиса» и поздравление женщинам кавером «Женских штучек» группы «Колибри».

