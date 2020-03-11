Александр Маршал заявил о подстрекателях, которые сделают в России Майдан и «свалят» за границу

Александр Маршал дал большой концерт в ДК имени Горбунова 8 марта

Фото с сайта fest-sbv.by

После распада «Парка Горького» все фронтмены группы успешно реализовались в персональных проектах. Николай Носков сделал это немного раньше остальных. Алексей Белов сосредоточился на продюсировании своей жены Ольги Кормухиной. А Александр Маршал, выпустив обширную сольную дискографию, время от времени дает концерты с полновесным рок-саундом и песнями в духе лирического и патриотического шансона.

Такого наплыва возрастной публики, как на концерте Александра Маршала 8 марта 2020 года, легендарная Горбушка не видела, наверное, со времен работы в ее стенах Театра мюзикла. Александр Маршал неустанно поздравлял женщин, благодаря когорым настоящие мужчины хоть чего-то в жизни боятся, и выражал готовность выступать до шести часов утра. Репертуара артиста вполне бы для этого хватило. Однако Маршал всё же предпочёл не размениваться по мелочам, разделив своё выступление на несколько смысловых блоков.

Женщины млели от песен «Уходя уходи», «Эй, птица», «Орел». Мужчинам, как бальзам на душу, была шуточная армейская «Белая Акация». Перед ней Маршал рассказал, что исполнял ее недавно, в очередной раз поехав в Сирию поддерживать боевой дух наших солдат. «Местные говорят: если бы не наша помощь, то американцы давно бы стерли Сирию с лица земли», - подытожил певец.

Достойный пример Маршалу подавал его отец – военный летчик, совершивший 5000 вылетов, но долгое время не признававший рок-музыку. Когда соседи слушали «битлов», папа будущего артиста недовольно морщился. Момент истины для старого пилота настал в 1989 году на международном рок-фестивале в Олимпийском. Отец Маршала не пропустил ни одной группы и долго сетовал, что раньше не осознавал простой истины: тяжелый рок – идеальная музыка для военного летчика.

О смерти «бати» певец до сих пор вспоминает со слезами на глазах. 29 ноября 2001 Маршал позвонил маме, очень спешил, из-за чего не поговорил с отцом. А на следующий день тот умер. «Позвоните родителям сразу после концерта. Или отправьте им телеграмму «у меня всё хорошо». Поверьте, больше им ничего не надо», - увещевал певец публику, прежде чем посвятил родителям «Батю» и «Отчий дом».

От дел семейных Александр Маршал плавно перешёл к нуждам страны, вспомнив добрым словом Владимира Высоцкого, кавера на которого часто исполняет. Правда, на концерте вместо них исполнил остросоциальную «Посвящение Владимиру Семёновичу». Певец посетовал, что из его знаменитого интервью, где призывал «валить из страны» всех несогласных с Путиным, вырезали кусок, в котором речь шла о том, что в советское время многие рады бы были уехать за рубеж, но такой возможности не было. Сейчас же, вместо того, чтобы ныть и возмущаться, проще сделать что-то самому. «Поверьте, подстрекатели сделают Майдан чужими руками, а сами свалят из России!» - уточнил свою позицию Александр Маршал.

Сам артист, прожив в США 10 лет, возвращаться туда не хочет. Об отъезде он рассказал много интересного, вспомнив, как его не выпускали из СССР из-за доноса бывшей девушки, как встречали в Америке на лимузине и как бесцеремонно тыкали пальцами местные жители после успеха первого клипа. Были слава и деньги, но не было счастья, потому что вокруг царил тот самый «капиталистический рай», в который сейчас, увы, ворвалась и Россия. Этот период Маршал проиллюстрировал песнями «Парка Горького» «Moscow Calling» и «Bang».

Закончил же своё выступление певец гимном «Я русский, я тот самый колорад», в котором, по замыслу автора, речь идет не столько о национальности, сколько о принадлежности к великому государству.