Дядя Солнышко «Цитаты» (винил)

Исполнитель: Дядя Солнышко, Название: «Цитаты», Стиль: рок, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

В 46 лет жизнь только начинается. Дмитрий Макаров доказал это на своем примере, выпустив в этом возрасте первый альбом. Дебют получился негромким, но убедительным. Во всяком случае, улыбчивое солнышко с обложки винила, стилизованное под детский рисунок, милее любых фанфар суетливых пиарщиков.

Альбом «Цитаты» – это уютный комнатный софт-рок, похожий на всё и сразу, но при этом обладающий едва уловимым лица необщим выраженьем. Слушая первую песню «Молодой», не можешь отделаться от сходства проекта с «Ундервудом». Иногда «Дядя Солнышко» и сам подбрасывает слушателю пищу для аналогий, предлагая например, песню «Ответ Ёлке и Мегаполису», имеющую симфоническое звучание. Тень Олега Нестерова ощутима и в песне «96», героем которой становится… старое женское пальто.

«Дяде Солнышку» нет равных в проведении тонких параллелей между любовью к женщине и финансовой аналитикой, чем некогда занимался ныне покойный Михаил Зуев из новосибирской группы «Иван Кайф». Яркий пример – песня «Быки и медведи», намекающая на биржевые игры. Примерно из той же серии – и «Сицилианская защита», осложненная шахматными реалиями. Глядя, с каким гроссмейстерским азартом, Макаров выстраивает фабулу этой довольно замысловатой вещицы, начинаешь подозревать автора в том, что все слушательские реакции он давно просчитал и всегда оказывается на паре ходов впереди.

Не верите? Вслушайтесь тогда в песню «Борк», где от лица дорогого электрочайника, певец сообщает довольно крамольные вещи о внезапно накрывшей страну шпиономании.

Если музыкант будет продолжать в той же парадигме, года через 2-3 на цитаты будут растаскивать уже его самого.

