Феликс Лахути и UniversaLove «День рождения» (2 CD)

Исполнитель: Феликс Лахути и UniversaLove, Название: «День рождения», Стиль: фьюжн, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Скрипач Феликс Лахути давно обессмертил свое имя участием в группах «Браво» и «Неприкасаемые». Но сам он тоже не лыком шит, регулярно выступая с собственным инструментальным проектом. Двойной альбом «День рождения» - фиксация именно такого концерта.

Несмотря на повод выступления, записи отнюдь не присущ подобающий случаю бардак. Поскольку Феликс Лахути – человек искрометный, большинство его выступлений к своей кульминации достигают такого накала, что кажется, будто вот-вот обвалится потолок. Не стал исключением и этот концерт.

В проекте скрипача UniversaLove все участники равноправны, а «новорожденный» за все выступление ни разу не перетягивает одеяло на себя. Правда, в «Непослушных нотах» инструмент Лахути взвинченно звучит как бы наперекор вальяжной джазовой фактуре, но такова уж тема песни: ноты то ли выходят из-под контроля, то ли штурмуются упорным автором пьесы.

В «Лесной песне» картина идиллическая – и лишь восход солнца в лесу сопровождается настоящей скрипичной феерией. Поиски строятся на противоречиях: все инструменталисты мастерски изображают упадок и растерянность – чтобы к финалу понять, что в старой парадигме больше ловить нечего, поэтому и надо двигаться навстречу обретению чего-то нового.

К слову, на дисках представлены не только пьесы, написанные Феликсом Лахути. Снабженная улетным соло на ударных «5/8» сочинена басистом Антоном Горбуновым. А барабанщик Петр Ившин из «Динамика» Владимира Кузьмина создал один из самых ярких номеров альбома -20тиминутную «зависимость», где отражены все стадии одержимости: тревожная атака клавишных Дмитрия Илугдина сменяется реактивной барабанной сбивкой Ившина. Рассыпчатый бас Горбунова филигранно иллюстрирует распад личности зависимого человека – и вновь возникающая клавишная экспансия окончательно свидетельствует о том, что давший слабину герой стал рабом темных сил.

Завершается альбом фри-джазовой пьесой «Утро», в которой квартет и лирических фрагментов, и авангардного дестроя. Должно быть, зрителям этот день рождения скрипача запомнился надолго!