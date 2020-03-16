«Калинов Мост» провел манифестацию против манипуляторов коронавирусом

Группа «Калинов Мост» выступила в ДК им. Горбунова 14 марта

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

С легендарной Горбушкой у Дмитрия Ревякина, как и у большинства его коллег, самые нежные и трепетные отношения. В 1997 году по мотивам концерта на этой площадке «Калинов Мост» выпустил DVD «Высекать мосты». Некоторые песни из этого релиза – «Надо было», «Моя песня», «Девочка летом», «Сибирский марш» - прозвучали со сцены обновленного ДК и на этот раз. Также концерт стал боевым крещением в Москве для нового гитариста «Калинова Моста» Дмитрия Плотникова. «Впервые в Горбушке!» - гордо представил со сцены новобранца Ревякин.

Концерт в Горбушке стал одним из последних массовых мероприятий в Москве перед объявленным 16 марта запретом столичного руководства на собрания свыше пятидесяти человек. Прошедшее под лозунгом «коронавирус не пройдет»!» выступление Дмитрий Ревякин объявил «манифестацией» против манипуляторов, паразитирующих на тему коронавируса. В финале концерта музыканты и сами себя шутливо причислили к манипуляторам, призвав зрителей как следует пошуметь в ожидании биса.

Как быть в этой ситуации, косвенно сообщали некоторые песни. Настоящим руководством к действию воспринималась «На Урал» - мол, есть, куда податься, если столицы не выдержат испытания заразой. «Калинов Мост» вообще в этот вечер был щедр на песни из двух своих последних альбомов – «Сезон овец» и «Даурия». Вторая из них, посвященная столице Забайкальского края, оказалась представлена внушительным блоком.

Номер «Силькарь» Ревякин сопроводил обстоятельным комментарием. Так в старину называлась речка Шилка, на которой рисковые люди нелегально добывали серебро. «За это их ловили, заковывали в кандалы… и оставляли также», - популярно объяснил певец.

Некоторые песни «Калинова Моста» материализовывались на глазах. Едва Ревякин запел «надо было быть чуть жёстче», как на сцену взобралась некая отважная девушка, тут же устраненная оттуда охранниками. Певец прервал исполнение, чтобы поинтересоваться судьбой лазутчицы, которая, по его опасениям, «попала в плен». Выяснив, что всё в порядке, Ревякин облегченно произнес: «Спасибо охране, спасибо вам! Девушке спасибо тоже…»

