Красные Звезды «Подснежники» (оригинал + тестовый диск)

Исполнитель: Красные Звезды, Название: «Подснежники», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Обложка оригинального варианта тиража

Минские «Красные Звезды» известны своим трепетным отношением к советской песенной классике. Многие их собственные произведения звучали так, будто вокально-инструментальные ансамбли перешли в 90-е на осадное положение и развернули свою деятельность в партизанских условиях в глубоком андеграунде. А старые песни зачастую в исполнении «КЗ» даже превосходили оригиналы.

В какой-то момент у Владимира Селиванова сотоварищи возникла идея целого альбома, составленного из бессмертных творений Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Авторы были не против, но поскольку сама группа уже переживала не лучшие времена, замысел, увы, так и не был реализован в полной мере. Диск, записанный минималистичным составом, для широкого распространения не предназначался и позиционировался как подарок на день рождения тогдашнего директора «КЗ» Михаила «Резника» Клименкова.

Альбом «Подснежники» содержит далеко не только песни Добронравовой и Пахмутовой, хотя, по большому счету, именно они задают здесь тон. Чисто панковского прочтения нет нигде, что только придало этой записи трагизма. «Белый свет» Игоря Шаферана и Михаила Таничча сыгран даже в еще более аскетичном виде, чем в исполнении Янки Дягилевой: акустическая гитара + партия ксилофона, смоделированная на синтезаторе Евгением Беловым). Примерно в том же ключе звучит и «Надежда», и «Бездорожье» (последняя – из репертуара певца Юлиана, которому помогали в 90-е Пахмутова и Добронравов).

Среди этого великолепия очень уместным выглядит романс Елизаветы Шашиной на стихи Михила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Стихотворение достаточно точно передает то, что происходило с «Красными Звездами» в то время: всё обрыдло, хочется «забыться и уснуть», но не из-за жажды смерти, а из-за того, что старое уже себя изжило, а новое – не началось. Апогей альбома – «Как молоды мы были» с клавишной атакой Белова и голосиной Селиванова, ничуть не уступающей вокалу Градского.

В свою очередь песни «Красных Звезд» выдерживают конкуренцию с сочинениями советских композиторов. «На всем белом свете», знакомая по предыдущему альбому «КЗ» «Алое знамя Победы» смотрится еще более хрупкой. Заглавные «Подснежники» вышли столь же беззащитными и притягательными. Вместе с «Выхожу один я на дорогу» этот трек продублирован еще и в бонусах издания – просто под гитару, с каких-то репетиций. Вариант «Как молоды мы были» звучит в электричестве, а Селиванов здесь ищет свою манеру, прибегая кое-где даже к интонациям Виктора Цоя. Довершает картину взрывной кавер на «Подмосковные вечера» с бутлега «Трибунал».

Обложка тестового тиража

Альбом «Подснежники» впервые издан в нормальном виде лейблом Bull Terrier и доступен в двух разновидностях – оригинальный диджипак и тестовый тираж в стеклянной коробке. Диджипак окрашен в серые тона, что символизирует мрак и неопределенность. А тестовый джевел эффектно сочетает в себе черное и зеленое – траур, пробивающиеся сквозь толщу снегов ростки и «зеленый» экран, который спустя годы после записи альбома учстники «Красных Звезд» украсят новыми психоделическими эффектами.

Обложки предоставлены издателем