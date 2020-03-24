Кузя УО «Антология на ГрОб-рекордс» (3CD-box)

Исполнитель: Кузьма УО, Название: «Антология на ГрОб-рекордс», Стиль: авангардный рок Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Вот уж не думалось, что придется писать рецензию на эту антологию, когда ее автора уже не будет в живых. Сподвижник Егора Летова Константин Рябинов (более известный как Кузя УО) скоропостижно скончался 16 марта. В последние годы он необычайно активизировался: выпускал новые альбомы в самых разных составах, переиздавал старые записи со своим участием… В конце прошлого года основной издатель «Гражданской Обороны» «Выргород» выпустил собрание ранних работ Кузи.

Триптих построен по принципу выпущенной ранее этим же лейблом антологии «Черного Лукича»: в бокс упакованы только те альбомы, к которым так или иначе руку приложил Егор Летов. Также диски доступны и по отдельности.

Прежде всего, сюда вошли альбомы «Трам-та-ра-ра-ра-рам» (1989) и «Движение вселенское сие» (1991), с которых в свое время и началось знакомство меломанов со своеобразной музыкально-поэтической вселенной Рябинова. В 90-е они были выпущены на кассетах. В 2012-м их DRKL Records их впервые издал на CD – в том же оформлении, но в крайне аскетичном виде. Теперь они изданы в единой авторской концепции дизайна, с рисунками и рукописными текстами Кузи УО.

При записи альбома «Трам-та-ра-ра-ра-рам» Кузя УО справился без помощи Егора Летова, зато привлек в качестве вокалиста другого соратника по «ГО» Олега «Манагера» Судакова, хотя сам пел уж точно не хуже (сам он читает на диске лишь пару стихов). Это был своего рода концептуальный шаг: голосом Манагер совершенно не владел, зато пел настолько самозабвенно, что порою на концертах напрочь забывал о дыхании и впадал в прострацию. Прибавьте при этом монотонный гитарный чес, постоянно возникающие помехи – и получите, как выражался Егор Летов, «доблестный пример высочайшей степени бескопромиссности и нонконформизма в мировом масштабе».

А вот в альбоме «Движение вселенское сие» летовский почерк уже вполне ощутим, поскольку он писался непосредственно на «ГрОб-студии». Летов сыграл на ряде инструментов и отвечает за подпевки. Качество от этого заметно лучше, нежели на «Трам-та-ра-ра-ра-рам». Но всё равно Константин Рябинов максимально позаботился о неудобоваримости данного продукта, насытив его авангардными саксофонами, смешками и всевозможными несуразицами. Особенно смешно слушать, как Летов подсказывает ему слова в «Я видел собаку». В антологии альбом дополнен пятью бонусами, зафиксированными в той же «ГрОб-студии», на точке «АукцЫона» в Питере и на свалках Омска. Совершенно выдающимся в этом ряду оказалась композиция «Припев», предсталяющая собой невообразимое мычание.

Любопытно получилось с третьим альбомом «Антологии» - «Военной музыкой» (1989), представляющей собой сборник перемикшированных Кузиных треков из проекта «Коммунизм» и всевозможные студийные дубли. Два года назад этот релиз впервые осуществил Станислав Истомин на собственном лейбле TrueFanatics. Для данной антологии глава «Выргорода» Алес Велидинский перевпустил «Военную музыку» в том же оформлении, а истомину выразил в выходных данных бокса благодарность за помощь.

Включенные в «Военную музычку» песни изначально входили в такие альбомы «Коммунизма», как «Игра в самолетики под кроватью», «Тринадцать» и «Веселящий газ». Но здесь они представлены, главным образом, в неурезанных вариантах. Особенно это касается номера «Слепые спят с закрытыми глазами», опубликованного в том же виде, что и на магнитоальбоме «The Best Of Communism: Благодать».

Релиз «Военной музычки» на CD ценен не только всеми перечисленными преференциями, но и двумя бонусами с концерта «Кузьмы и Виртуозов» в питерском клубе «Спартак» 10 июня 2000 года. «Коран» звучит почти в хэви-аранжировке, и «мясистый» вокал Кузи УО, как ни странно, тоже соответствует этой подаче. А в 11-минутной реггийной «Я видел обаку» не менее аутентично подвывает ныне покойный вокалист «Двух самолетов» Вадим Покровский.

Теперь они с Кузей УО непременно встретились – «где-то там, в непонятных бескрайних просторах»…