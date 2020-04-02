Little Big получили возможность выступить на «Евровидении-2020»

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Сотрудники Европейского вещательного союза нашли возможность провести организовываемый им международный песенный конкурс «Евровидение».

В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдет в формате специального онлайн-шоу, где выступят представители стран, которые должны были принять участие в мероприятии в 2020-м, сообщает Газета.Ру. На концерте прозвучат песни, приготовленные для состязания. Таким образом, группа Little Big все же получит возможность исполнить для мировой аудитории свою песню «Uno».

Двухчасовой концерт будет включать в себя 41 номер и сюрпризы. «Концерт продлится примерно два часа. В ближайшие недели планируется сообщить больше деталей о составе участников и списке телевещателей, в эфире которых он будет транслироваться. Шоу также можно будет посмотреть в нашем официальном YouTube-канале», — заявили в ЕВС.

Эфир состоится 16 мая 2020 года – в день, на который был назначен финал «Евровидения-2020».

