Lordi «Killection»

Исполнитель: Lordi, Название: «Killection», Стиль: шок-метал, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

В этом году исполняется 45 лет с момента выхода первого альбома группы Lordi «75 Naked to Live»… Не спешите забрасывать журналиста ржавыми железяками, обвиняя в сумасбродстве и некомпетентности. Финны сами себе выдумали такую альтернативную историю и дискографию, чтобы выпустить этот вымышленный сборник лучших хитов почти за полвека.

Проект получился крайне трудоемким и не имеющим аналогов. К каждому фейковому альбому в буклете «Киллекции» предусмотрена полноценная обложка. Условно старые песни записаны именно в том саунде, который был в моде в те эпохи, к которым апеллируют Lordi. Приписываемая к 1975 году песня «Blow My Fuse» выдержана в духе Black Sabbath, а трек «Horror for Hire» из фантомного 1982-го ближе к Motley Crue. Дух великих и ужасных KISS витает над всем альбомом.

Выдерживая столь оригинальную концепцию, Lordi забредают и в предельно не свойственные для себя жанры, вроде синти-попа «Like a Bee to the Honey» или напыщенного арт-рока «Apollyon». С особенной старательностью (а поэтому – и потешностью) сымитирован зверский трэш Metallica в «Evil». Проигнорированы разве что панк и гранж. Но в наличии типичная MTV-шная альтернатива а ля Garbage с готическими органчиками в «Shake the Baby Silent».

Поклонники группы по достоинству оценили угарный диско-экскурс в 1979 год «Zombibimbo». Не осталась незамеченной из свежая – без дураков – песня Lordi из 2019-го «I Dug a Hole in the Yard for You» с уморительными госпел-подпевками. Прикола не оценили разве что те фаны, которые слушают альбом в интернете и без буклета не могут до конца вникнуть в специфику диска.

Записав воображаемый «бэст», Lordi осознанно убили сразу двух зайцев: сошли с накатанной стези любой раскрученной группы, у которой один альбом неизбежно похож на другой, и включили в пластинку те треки, которые при ином раскладе остались бы за бортом из-за своего слишком причудливого звучания. Цельности диску «Killection» придают скетчи в духе отвязной радиопередачи, в которой позволено всё.