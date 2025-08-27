Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести

09:12 27.08.2025

В Киргизии официально признали пропавшей без вести российскую альпинистку Наталью Наговицину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МЧС республики Адиля Чарыгова.

По его словам, спортсменка числится пропавшей, так как нет подтверждения ни ее гибели, ни того, что она жива.

Наталья Наговицина с 12 августа находится на пике Победы на высоте примерно 7200 метров. Из-за перелома ноги она лишена возможности двигаться. Ее напарник отправился в лагерь за помощью (гид у группы отсутствовал), но сам оказался госпитализирован с обморожениями и впоследствии был эвакуирован в Россию.

Попытка спасения также оказалась неудачной: вертолет Минобороны Киргизии совершил жесткую посадку из-за турбулентности, и несколько человек получили травмы. В дальнейшем операция была остановлена из-за неблагоприятной погоды.

23 августа в МЧС республики допустили, что альпинистка погибла, и работы свернули. Однако сын Натальи уверен, что она жива. Он обратился через социальные сети в СК, Генпрокуратуру и МИД России с просьбой вмешаться. Глава СК Александр Бастрыкин поручил оказать содействие.

МВД Киргизии планирует возбудить уголовное дело против компании Ak-Sai Travel, организовавшей восхождение.

20 августа Наговициной исполнилось 48 лет. По данным спасателей, в этот день дрон зафиксировал, что женщина подавала признаки жизни.