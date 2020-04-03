Аборт мозга feat. Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля «Молилась» (сингл)

Исполнитель: Аборт мозга feat. Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, Название: «Молилась», Стиль: индастриал-метал, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Деструктивные культы всегда были ощутимой проблемой для утратившей духовные ориентиры постсоветской России. А уж с появлением запрещенной в наше стране организации ИГИЛ, уверенно вербующей обычную славянскую молодежь в свои ряды, положение заметно усугубилось. И кому, как не дипломированной специалистке по тоталитарным сектам из улан-удинской группы «Аборт мозга» Сабрине Амо, разгребать эти Авгиевы конюшни?

Песня «Молилась» буквально вернула «Аборт мозга» к активной творческой жизни. В 2012-м Сабрина приостановила деятельность команды, увлекшись новым проектом «Тишаны». Тогда возникла идея записать провокационную песню «Молилась» с хайповыми акционистами «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», что и было осуществлено в 2016-м. После этого и реанимированный «Аборт мозга» выпустил полнокровный альбом «Мания».

Старухе Изергиль из «АХСИМСЗ» достались театрализованные вокальные партии, имитирующие ворчиливые голоса. Сабрина Амо под индустриальный металлический аккомпанемент сострадательно излагает неотвратимые истины, типа «сегодня ты играешь джаз, а завтра совершишь намаз». И действительно, мало ли отзывчивых, но одиноких девушек, которые проходят через увлечение неформальной культурой и, так и не найдя для себя нигде места, соблазняются на посылы исламских террористов, наконец-то обретая иллюзию своей «нужности».

Одного поля ягоды с такими экзальтированными барышнями – сварливые старухи-свечницы, которые, считая храм своей собственностью, держат вокруг него глухую оборону и шикают на любого, кто не так одевается, крестится или молится. После этого не стоит удивляться, что одергиваемые такими бабками впечатлительные особы остаются за церковной оградой и попадают в «приветливые» объятья ближневосточных экстремистов. Вновь к этой щекотливой теме «Аборт мозга» вернется в альбоме «Мания» в песне «Брат и сестра», где достаточно тонко и точно изложен процесс превращения закомплексованных парней и девушек в шахидов

О таких вещах как-то не принято говорить во всеуслышание. Поэтому редкое исключение в виде песни «Молилась» стоило того, чтобы «Изоляция-рекордс» ее выпустила на CD отдельным синглом тиражом в 50 нумерованных экземпляров. Хрономтраж как раз располагает к тому, чтобы заряжать диск в плеер и выходить с ним из дома в условиях пандемии коронавируса, укладываясь в заветные 2 минуты 27 секунд.

