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Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве

14:22 17.04.2020
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве
Андрей Разин. Стоп-кадр с видео
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Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в воровстве песен.

Продюсер возмутился в Истаграме, что поп-звезды без разрешения исполняли композиции, правообладателем которых он является. «Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» («Дожди») без спроса и получения разрешения», — заявил Разин, который впервые записал эту композицию еще 1997 году.

Ее автором выступил Валерий Разумовский, у которого ее продюсер заказал. «Для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году, и стал ее правообладателем», — добавил музыкант.

Артист отметил, что Леонтьев в 1997 году перепел его песню «Эльдорадо», написанную для Разина Юрием Чернавским в 1990-м: «Она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моем исполнении, за нее я заплатил бешеные деньги, и также являюсь ее правообладателем. и Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное — это то, что они — банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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17.04.2020, 15:50
Гость: ser

кончаются денежки видимо у человека
з.ы. мне что Разин, что Пугачёва, что Леонтьев... - вааще никто и никак)
17.04.2020, 15:00
Гость: Начнем с того,

что г-н Разин (в девичестве Криворотов) сам редкий жулик, понтомёт, трепло, мошенник и вор.
Так что "вор у вора шапку украл" (народное)
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