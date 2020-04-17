Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в воровстве

14:22

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в воровстве песен.

Продюсер возмутился в Истаграме, что поп-звезды без разрешения исполняли композиции, правообладателем которых он является. «Алла Борисовна Пугачева перепела мою песню «А где-то далеко идут дожди» («Дожди») без спроса и получения разрешения», — заявил Разин, который впервые записал эту композицию еще 1997 году.

Ее автором выступил Валерий Разумовский, у которого ее продюсер заказал. «Для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению на «Песне года», что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле», который я выпустил в 1997 году, и стал ее правообладателем», — добавил музыкант.

Артист отметил, что Леонтьев в 1997 году перепел его песню «Эльдорадо», написанную для Разина Юрием Чернавским в 1990-м: «Она вошла в мой альбом «Эльдорадо» в моем исполнении, за нее я заплатил бешеные деньги, и также являюсь ее правообладателем. и Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное — это то, что они — банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен».