Диана Арбенина сыграет два дистанционных концерта

17:00

Диана Арбенина, группа «Ночные Снайперы», выступит 24 апреля с сольным концертом «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!» на сервисе и Okko.

Группа порадует поклонников любимыми хитами – в эфире Okko прозвучат, в том числе, «Морячок», «Рубеж», «31 весна», «Юго2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» – песня, строчка из которой дала название программе.

Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Шоу будет доступно подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не являются подписчиками Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Диана Арбенина: «Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это абсолютно точно не повод опускать руки! «Ночные Снайперы» — прежде всего, концертная группа, здорово, что есть возможность и в данных условиях это продемонстрировать. Мы сыграем на Оkko полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный.

А 22 апреля года «Ночные Снайперы» сыграют в программе «Вечерний Unplugged» Первого канала. Эфир в 00.00.

