Джейн Биркин поздравит жителей России с Днем Победы 

15:08

Онлайн-трансляция международного проекта «Музыка Мира» из Зала Славы в музее ВОВ на Поклонной горе состоится 8 мая.

Мероприятие приурочат к 75-летнему юбилею Великой ПобедыВиртуальный Филармонический оркестр Балтийского моря под управлением дирижера Кристьяна Ярви исполнят Седьмую («Ленинградскую») симфонию, часть 1-я «Марш» Дмитрия Шостаковича. Организатор проекта - Фонд «Открытое море». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских прантов.

Дирижер Кристьян Ярви объединил 108 выдающихся молодых музыкантов, готовых открывать уникальное звучание и создавать вселенную, в которой нет границ. Это музыканты более чем из двадцати стран - от Германии, Дании, Эстонии, Швеции, Норвегии и до Венесуэлы.

Режиссером проекта выступает Ирина Миронова, за 20 лет профессиональной деятельности снявшая более 1 000 музыкальных проектов. Одним из ведущих трансляции станет актер Егор Бероев.

В первой части проекта выступят: постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, академик РАН, знаменитый сосудистый хирург СССР, основатель сосудистой хирургии Владимир Леменев, генерал-майор, заслуженный врач России, директор центрального военного госпиталя Вишневского Александр Есипов, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», внучка маршала Ивана Конева Анна Конева, телеведущие Екатерина Андреева и Эрнест Мацкявичус, легендарные спортсмены - футболист Евгений Ловчев и баскетболист Владимир Ткаченко, актриса Ксения Алферова, итальянские исполнители Лука Минелли, Пупо, Ин-Грид, англо-французская актриса Джейн Биркин, испанская группа Baccara, российские певцы Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов и EMIN.