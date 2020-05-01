Крупнейший столичный музыкальный летний фестиваль перенесен на 2021 год

18:27

Организаторы крупнейшего столичного музыкального фестиваля Park Live объявили о его переносе на 2021 год.

Причиной переноса мероприятия стала пандемия коронавирусной инфекции, охватившая практически весь мир.

На текущей неделе российское правительство продило на неопределенный срок запрет на въезд иностранцам на территорию России. Так же из-за пандемии прервано все международное сообщение.

На территории Европы уже отменены все крупные летние мероприятия, скорее всего та же участь постигнет летние меропрития и в России.

"К нашему большому сожалению, все идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно", - говорится в сообщении промоутеров.

Мероприятие перенесено на 2021 год и процдет 8 дней - два уикенда: с 8 по 11 и с 15 по 18 июля. Организаторы обещают, по возможности, перенести всех заявленных на 2020 год артистов, а также добавить тех, кого планировалось пригласить на 2021 год.

Купленные билеты на Park Live 2020 год смогут обменять их на Park Live 2021 с существенными бонусами. Так обладатели однодневных билетов смогут выбрать любой день из всех, представленных на Park Live 2021, обладатели абонементов на уикенд получит билеты на оба уикенда Park Live 2021, обладатели билетов категории Early Bird получат VIP-абонементы на все дни фестиваля.

"Спасибо, что остаетесь с нами. Мы верим, что вместе мы сделаем Park Live 2021 ярким и масштабным!" - добавляют организаторы фестиваля.

Фестиваль Park Live 2020 должен был пройти сразу на двух локациях - на набережной в Парке Горького 11 и 12 июля и в Парке Лужники с 17 по 19 июля. Гостями фестиваля должны были стать The Offspring, Placebo, Killers, Deftones, My Chemical Romance, Volbeat, Sum41, Fever 333, Звери и многие другие.