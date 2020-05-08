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Поклонников возмутило исполнение «Дня Победы» Надеждой Бабкиной

12:35 8.05.2020
Поклонников возмутило исполнение «Дня Победы» Надеждой Бабкиной
Надежда Бабкина © KM.RU, Игорь Варнавский

Едва выписавшись из больницы после пневмонии, Надежда Бабкина выложила в интернет запись а капелла песни «День Победы».

«Поем, как можем, дорогие мое, главное — от души!» - многообещающе произнесла певица и спела несколько припевов, перемежая их бравурными маршевыми вокализами.

Любительская запись вызвала негативную реакцию у пользователей интернета. «Поет она, а стыдно мне», - написал один из них в YoyTube. Другой читатель высказал подозрение, что Бабкину «чипировали или клонировали». Многие просят «увести детей от экрана» и радуются, что этого не слышат их воевавшие деды.

А украинский журналист Юрий Романенко считает, что если бы Надежду Бабкину выпустили в 1941 году на немцев, то Гитлер бы сразу застрелился.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 17:39
Гость: Товарищ Сухов

Бабкина так себя любит, что уже не знает какую бы ей рожу скорчить, лишь бы заинтересовать зрителя.
08.05.2020, 17:09
Гость: неври патолог

Просто дура.Пемпарсы в клинике плохо подействовали.
08.05.2020, 17:05
Гость: Евгений В

Многие "звезды" поют не лучше, но более вульгарны. Вообще старым маразматикам на сцену лучше не выходить, всему - свое время.
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