Поклонников возмутило исполнение «Дня Победы» Надеждой Бабкиной

12:35

Едва выписавшись из больницы после пневмонии, Надежда Бабкина выложила в интернет запись а капелла песни «День Победы».

«Поем, как можем, дорогие мое, главное — от души!» - многообещающе произнесла певица и спела несколько припевов, перемежая их бравурными маршевыми вокализами.

Любительская запись вызвала негативную реакцию у пользователей интернета. «Поет она, а стыдно мне», - написал один из них в YoyTube. Другой читатель высказал подозрение, что Бабкину «чипировали или клонировали». Многие просят «увести детей от экрана» и радуются, что этого не слышат их воевавшие деды.

А украинский журналист Юрий Романенко считает, что если бы Надежду Бабкину выпустили в 1941 году на немцев, то Гитлер бы сразу застрелился.