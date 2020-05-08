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С коленями как у птицы «Beat»

19:10 8.05.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: С коленями как у птицы, Название: «Beat», Стиль: авангардный рок, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлена издателем

В российской музыке не так уж часто эксплуатируется метод мелодекламации, а жаль! Непревзойденными мастерами эмоциональных речитативов являются Наталия Медведева, Ермен Ержанов и Павел Карачин. Забавные зарисовки в таком духе из жизни маргиналов можно встретить у самарской «Конторы Кука».

Смоленская группа «С коленями как у птицы» ближе к последней — в том смысле, что в основу их альбома «Beat» также положено ожидание непонятно чего. Недаром один из треков называется «В ожидании Годо» и базируется на культовой пьесе Сэмюела Беккета. С мамоновскими интонациями изнемогающего от похмелья интеллектуала под качающий грув, пронизанный трассирующими клавишными и духовыми, начитываются тексты о гибели на снегу от запаха кофе, мешающем жить пальце и необходимых для продолжения жизни ста рублях.

Несмотря на то, что событийный ряд отсутствует как класс, слушать часовую запись не скучно. Происходит это благодаря диалогической структуре многих композиций. Наиболее показательный пример - «Разговор мужчины и женщины в 10 часов» на слова Чарльза Буковски. Ситуация стара как мир: ему не хватает секса и виски, ей — денег и душевного тепла, но как такового конфликта не происходит, потому что — лень. А в «Любителе флоры» встреча с цветком-убийцей запараллелено со знакомством с гением. И попробуй оспорь!

В альбоме обнаруживаем и три бонуса, среди которых выделяется «В автобусе «Смоленск — Санкт-Петербург»», написанный от лица изнывающего от долгой дороги абстинента. Когда путешествие хочется повторить, несмотря на все его тяготы — это хороший знак. То же самое можно сказать и обо всем альбоме.  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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