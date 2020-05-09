Артисты призвали жителей России спеть на балконах о Победе

13:29

Российские поп-артисты во главе с Зарой призвали жителей России проявить единственно доступную офлайн-активность в условиях самоизоляции ко Дню Победы.

Всем желающим предложено выйти на балконы 9 мая 2020 года в в 19.01 по Москве и спеть День Победы. В своем посте в Инстаграме Зара вспомнила о Победе, ветеранах, Бессмертном полке и других важных для каждого соотечественника вещах.

Инициатива Зары подкреплена видеоклипом на песню «Героям посвящаются». В записи реквиема к 75-летию Победы, помимо самой певицы, приняли участие Григорий Депс, Стас Михайлов, Эмин Агаларов, Николай Басков, Лариса Долина, Юлиана Караулова, Сергей Бурунов, Сергей Жуков и др.