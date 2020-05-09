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Артисты призвали жителей России спеть на балконах о Победе

13:29 9.05.2020
Артисты призвали жителей России спеть на балконах о Победе
Зара. Стоп-кадр из видео

Российские поп-артисты во главе с Зарой призвали жителей России проявить единственно доступную офлайн-активность в условиях самоизоляции ко Дню Победы.

Всем желающим предложено выйти на балконы 9 мая 2020 года в в 19.01 по Москве и спеть День Победы. В своем посте в Инстаграме Зара вспомнила о Победе, ветеранах, Бессмертном полке и других важных для каждого соотечественника вещах.

Инициатива Зары подкреплена видеоклипом на песню «Героям посвящаются». В записи реквиема к 75-летию Победы, помимо самой певицы, приняли участие Григорий Депс, Стас Михайлов, Эмин Агаларов, Николай Басков, Лариса Долина, Юлиана Караулова, Сергей Бурунов, Сергей Жуков и др.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 17:37
Гость: корнет

Шуты на службе у своего "короля".
09.05.2020, 16:28
Гость: личный опыт

Артисты прямо на лету переобуваются.
09.05.2020, 15:57
Гость: Гость

Судя по списку очень уважаемые артисты :). Удивился, что нет в списке Киркорова, Пугачевой, Газманова и прочих не менее популярных певцов :)
Все комментарии (4)
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