]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Наталья Орейро исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»

11:45 11.05.2020
Наталья Орейро исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»
Наталия Орейро. Фото с сайта ladyflower.ru

Уругвайская певица Наталья Орейро опубликовала фрагмент из песни «Нам нужна одна Победа».

Звезда фильма «Дикий ангел» проникновенно поет первый куплет этой песни на русском на фоне бревенчатой стены вкупе с поздравлениями с Днем Победы и признанием в любви к российской публике.

Видео вызвало шквал восторженных комментариев. Люди пишут, что песня вышибает слезу, а также удивляются, что на другом конце Земли нас понимают лучше, чем ближайшие соседи.

«Нам нужная одна Победа» авторства Булата Окуджавы изначально входила в фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970), где она звучит в исполнении медсестры Раи (Нина Ургант). Аранжировка Альфреда Шнитке считается шедевром драматургического мастерства.  

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации