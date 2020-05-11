Наталья Орейро исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»

11:45

Уругвайская певица Наталья Орейро опубликовала фрагмент из песни «Нам нужна одна Победа».

Звезда фильма «Дикий ангел» проникновенно поет первый куплет этой песни на русском на фоне бревенчатой стены вкупе с поздравлениями с Днем Победы и признанием в любви к российской публике.

Видео вызвало шквал восторженных комментариев. Люди пишут, что песня вышибает слезу, а также удивляются, что на другом конце Земли нас понимают лучше, чем ближайшие соседи.

«Нам нужная одна Победа» авторства Булата Окуджавы изначально входила в фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970), где она звучит в исполнении медсестры Раи (Нина Ургант). Аранжировка Альфреда Шнитке считается шедевром драматургического мастерства.