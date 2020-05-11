Наталья Орейро исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»
Наталия Орейро. Фото с сайта ladyflower.ru
Уругвайская певица Наталья Орейро опубликовала фрагмент из песни «Нам нужна одна Победа».
Звезда фильма «Дикий ангел» проникновенно поет первый куплет этой песни на русском на фоне бревенчатой стены вкупе с поздравлениями с Днем Победы и признанием в любви к российской публике.
Видео вызвало шквал восторженных комментариев. Люди пишут, что песня вышибает слезу, а также удивляются, что на другом конце Земли нас понимают лучше, чем ближайшие соседи.
«Нам нужная одна Победа» авторства Булата Окуджавы изначально входила в фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970), где она звучит в исполнении медсестры Раи (Нина Ургант). Аранжировка Альфреда Шнитке считается шедевром драматургического мастерства.