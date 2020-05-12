«Би-2» отметит 20-летие своего первого диска мультимедийным спецпроектом

09:45

Группа «Би-2» начала масштабное празднование 20-летие своего первого (одноименного команде) альбома масштабным мультимедийным проектом «Неделя, в которую все случилось».

На специальном сайте 2000.bdva.ru музыканты в течение недели ежедневно будут размещать малоизвестные уникальные материалы, связанные с прославившей их диском, куда вошли песни «Полковнику никто не пишет», «Варвара» и «Серебро». Торжества начались с 11 мая — дату, когда 20 лет назад вышел фильм Алексея Балабанова «Брат-2» с песнями группы. «Би-2» поведали о своем попадании в этот проект.

Также музыканты познакомят поклонников с редкими фото, первыми рецензиями на свое творчество, мерчем 20-летней давности и проч.

Апогеем празднования станет 16 мая эфир в Инстаграме с участием клавишницы альбома Виктории Билоган и звукорежиссера пластинки Эдама Калатизиса.