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«Би-2» отметит 20-летие своего первого диска мультимедийным спецпроектом

09:45 12.05.2020
«Би-2» отметит 20-летие своего первого диска мультимедийным спецпроектом
Архивное фото предоставлено пресс-службой группы
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Группа «Би-2» начала масштабное празднование 20-летие своего первого (одноименного команде) альбома масштабным мультимедийным проектом «Неделя, в которую все случилось».

На специальном сайте 2000.bdva.ru музыканты в течение недели ежедневно будут размещать малоизвестные уникальные материалы, связанные с прославившей их диском, куда вошли песни «Полковнику никто не пишет», «Варвара» и «Серебро». Торжества начались с 11 мая — дату, когда 20 лет назад вышел фильм Алексея Балабанова «Брат-2» с песнями группы. «Би-2» поведали о своем попадании в этот проект.

Также музыканты познакомят поклонников с редкими фото, первыми рецензиями на свое творчество, мерчем 20-летней давности и проч.

Апогеем празднования станет 16 мая эфир в Инстаграме с участием клавишницы альбома Виктории Билоган и звукорежиссера пластинки Эдама Калатизиса. 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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