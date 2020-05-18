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Определена величайшая песня конкурса «Евровидение»

16:58 18.05.2020

Хит Waterloo щведского квартета из Швеции квартета ABBA признан величайшей песней конкурса «Евровидение».

Таковы результаты зрительского голосования, сообщает Лента Ру. С этой песней группе ABBA удалось победить на «Евровидении» в британском городе Брайтон в 1974 году. Триумф ABBA на конкурсе стал трамплином для дальнейшего роста популярности группы. Сингл «Waterloo» продался в итоге тиражом в 6 000 000 экземпляров.

В этом году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса, и оно прошло в онлайн-формате без определения призовых мест. В следующем году конкурс состоится в Роттердаме — с теми же самыми музыкальными номерами, которые были запланированы для «Евровидения-2020».  

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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