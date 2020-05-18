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Курляндский / Родионова feat illayalli «Город где»

21:31 18.05.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Курляндский / Родионова feat illayalli; название: «Город где»; стиль: мелодекламация; год: 2018

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Неоакадемичекий композитор Дмитрий Курляндский записал альбом экспериментальной электроники. Триггером послужили стихи современной поэтессы Насти Родионовой. Достойное обрамление проекту придал вокал Александры Верхошанской из группы illayalli.

Соотнести эти авангардные музыкально-поэтические зарисовки с чем-то знакомым и привычным не так уж просто. Заглавный трек «Город где» навевает ассоциации с поздними опусами Земфиры. Выпуская альбом «Спасибо», певица как-то заметила, что неважно, кому она говорит это слава — важен сам факт благодарности, исходящей из ее уст. Примерно то же и здесь: героиня подчеркивает, что раньше ни о чем не просила этот город, а теперь просьба заключается лишь в одном - «оставь меня».

На эгоцентризме держится хмурый эмоциональный фон этих разрушающих самих себя композиций. В «Рудах» героиня упрекает гору в том, что та не идет к ней, но в финале сама же объявляет это капризами. В «Помоги мне» молит кого-то не рождаться, а в «Корабли плывут» цепляется за воспоминания о нерожденных.

Постоянство памяти о разрывах — этой фразой можно аттестовать не только стихи, но и музыку. Треск, скрежет, звуки бьющегося стекла организуют звуковое пространство треков. Не те ли самые «круги ада по воде», о которых говорится в «Я люблю тебя»?

Альбом «Город где» - оптимальный саундтрек для сиесты в лимбе, где с мучительной регулярностью просыпаешься в вечный полдень, чувствуя, что твой очередной сон сбит снайперской рукой приставленного к тебе бесовского стража…  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире электронной музыки
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