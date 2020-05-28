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Грушинский фестиваль бардов обретет мировой статус в онлайн-формате

17:34 28.05.2020
Грушинский фестиваль бардов обретет мировой статус в онлайне
© KM.RU, Даниил Ремизов

Традиционный ежегодный Грушинский фестиваль авторской песни в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил зампред правительства самарской области Александр Фетисов, передает РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что привычное место проведения фестиваля – Мастрюковские озера под Самарой - будет перекрыто. Бардам предписано «не тратить своих усилий» при попытке прорваться на площадку, а петь из дома перед онлайн-камерами.

Время проведения фестиваля при этом останется прежним – со 2 по 5 июля. Сохранится и конкурс авторской песни под патронажем Александра Городницкого. Александр Фетисов подчеркнул, что благодаря формату фестиваля «Груша» обретет в этом году международный статус с громкими именами.

Грушинский фестиваль проходит в Самарской области свыше сорока лет, нося имя студента Валерия Грушина, который в свое время пожертвовал собой, спасая тонущих детей.
  

Темы: Коронавирус, Самарская область, Музыка в России, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки
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