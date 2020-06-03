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Клип Little Big получил престижную немецкую премию

16:19 3.06.2020

Видеоролик российской рэйв-группы Little Big «Go Bananas» одержал победу на ежегодной немецкой премии Berlin Music Video Awards.

В номинации «самое трешевое видео» клип обставил видеработы «Ballern» группы Die Atzen и «Kolo kolo» коллектива Balming Tiger, сообщает РИА Новости. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла онлайн.

Клип Little Big «Go Bananas» вошел в одноименный миниальбом, вышедший в ноябре прошлого года. Он стал четвертным роликом команды, набравшим более 100 миллионов просмотров в интернете.

В следующем году Little Big должны принять участие в «Евровидении» от России, которое в 2020-м прошло онлайн и без определения призовых мест из-за коронавируса. 
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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