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Наталья Ветлицкая окрестила карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»

12:53 9.06.2020
Наталья Ветлицкая окрестила карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Певца Наталья Ветлицкая неполиткорректно высказалась о карантине и вакцинации.

Означенные меры она нарекла «фашистской прелестью» у себя в Инстаграме. Артистка, которая с самого начала выказала себя убежденной противницей самоизоляции, назвала всех своих единомышленников «воинами света». Тех же, кто не возмущался в сети по поводу навязанных ограничений, не писал петиции и «не боролся за свою свободу» Ветлицкая нарекла «идиотами».

В конце марта певица сообщила, что у нее подозревают коронавирус. Потом певица рассказывала, что буквально не могла вздохнуть, но взяла себя в руки, не поддалась всеобщей истерии и быстро исцелила себя чаем с имбирем.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 16:13
Гость: gvozd

нет, реальный олень тот, кто Не пользуется даже тем микроскопическим правом которое ему еще изредка дают - высказать свое мнение раз в несколько лет.
олень все отдает в руки олигархии, к ее безмерной радости.
олигархия спит и видит, что бы оленей было побольше, лучше всего Все - тогда олигархия будет делать что пожелает без помех.
09.06.2020, 14:31
Гость: Лопух

Идти на выборы в России- это значит признать и показать тем , кто тебя лопоушит , что ты признаёшь этот факт , что ты реальный олень.
09.06.2020, 13:19
Гость: Юляша

Пресловутое,и как пузырь надутое "триумфальное возвращение великой (малЕнько поиздержавшейся) ветки" ,судя по-всему сильно не поперло ?
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