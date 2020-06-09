Наталья Ветлицкая окрестила карантин и вакцинацию «фашистской прелестью»

12:53

Певца Наталья Ветлицкая неполиткорректно высказалась о карантине и вакцинации.

Означенные меры она нарекла «фашистской прелестью» у себя в Инстаграме. Артистка, которая с самого начала выказала себя убежденной противницей самоизоляции, назвала всех своих единомышленников «воинами света». Тех же, кто не возмущался в сети по поводу навязанных ограничений, не писал петиции и «не боролся за свою свободу» Ветлицкая нарекла «идиотами».

В конце марта певица сообщила, что у нее подозревают коронавирус. Потом певица рассказывала, что буквально не могла вздохнуть, но взяла себя в руки, не поддалась всеобщей истерии и быстро исцелила себя чаем с имбирем.

