Андрей Разин объявил половину российских звезд алкоголиками и наркоманами
Андрей Разин. Сттоп-кадр с видео
Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин счел примерно 50% звезд российского шоу-бизнеса зависимыми от алкоголя и наркотиков.
По наблюдениям продюсера, изложенным в его Инстаграме, артисты регулярно употребляют вещества и перевозят их в самолетах, а службы контроля закрывают на это глаза. Разин объявил наркотики страшным явлением и призвал судить пристрастных к ним людей по всей строгости, невзирая на политические воззрения.
Пост Андрея Разина был вызван инцидентом с Михаилом Ефремовым сбившим человека насмерть. Разин признался, что он встречал Ефремова на фестивале «Кинотавр», и тот постоянно был подшофе, наводя ужас на окружающих. Омерзение у продюсера вызвали и рассказываемые на фестивале актером анекдоты о политиках.