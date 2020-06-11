Андрей Разин объявил половину российских звезд алкоголиками и наркоманами

12:56

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин счел примерно 50% звезд российского шоу-бизнеса зависимыми от алкоголя и наркотиков.

По наблюдениям продюсера, изложенным в его Инстаграме, артисты регулярно употребляют вещества и перевозят их в самолетах, а службы контроля закрывают на это глаза. Разин объявил наркотики страшным явлением и призвал судить пристрастных к ним людей по всей строгости, невзирая на политические воззрения.

Пост Андрея Разина был вызван инцидентом с Михаилом Ефремовым сбившим человека насмерть. Разин признался, что он встречал Ефремова на фестивале «Кинотавр», и тот постоянно был подшофе, наводя ужас на окружающих. Омерзение у продюсера вызвали и рассказываемые на фестивале актером анекдоты о политиках.

