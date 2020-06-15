Иосиф Пригожин назвал 90% российских артистов «шлаком» и «шалопаями»

14:31

Иосиф Пригожин заявил, что музыка в России окончательно превратилась в бизнес, перестав быть профессией.

По мнению продюсера, музыка сегодня переживает упадок, а отнюдь не ренессанс, передает радио «Говорит Москва». Артистов невозможно отличить одного от другого и 90% из них на российской сцене являются «шлаком» и «шалопаями».

Свою жену и подопечную Валерию Пригожин к этой категории не относит, поскольку она окончила Гнесинку. Также в пример продюсер поставил Виктора Цоя с которым дружил. Лидера группы «Кино» Пригожин назвал пророком, который поет глубокие песни, а не «про юбочки».

Какие «юбочки» продюсер имел в виду – непонятно. Можно вспомнить о песнях «Монгол Шуудана» «Юбочка» и «Маши и Медведей» «Любочка», однако не факт, что Пригожин говорил о них.

