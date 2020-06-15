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Иосиф Пригожин назвал 90% российских артистов «шлаком» и «шалопаями»

14:31 15.06.2020
Иосиф Пригожин назвал 90% российских артистов «шлаком» и «шалопаями»
Пригожин © KM.RU

Иосиф Пригожин заявил, что музыка в России окончательно превратилась в бизнес, перестав быть профессией.

По мнению продюсера, музыка сегодня переживает упадок, а отнюдь не ренессанс, передает радио «Говорит Москва». Артистов невозможно отличить одного от другого и 90% из них на российской сцене являются «шлаком» и «шалопаями».

Свою жену и подопечную Валерию Пригожин к этой категории не относит, поскольку она окончила Гнесинку. Также в пример продюсер поставил Виктора Цоя с которым дружил. Лидера группы «Кино» Пригожин назвал пророком, который поет глубокие песни, а не «про юбочки».

Какие «юбочки» продюсер имел в виду – непонятно. Можно вспомнить о песнях «Монгол Шуудана» «Юбочка» и «Маши и Медведей» «Любочка», однако не факт, что Пригожин говорил о них.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 19:12
Гость: гнус

Когда сгорает качественный уголь,естественно остается шлак!
15.06.2020, 18:59
Гость: 007

Это этим шалопаям и шлаком он просил помочь финансово?
15.06.2020, 18:54
Гость: вивод

А .. вдруг прозрел.. бил ударподдыхло? Шушера ето, все знают мама певец,сын доча певец , бабуня гундосит и внуки гундосят. А kak ви хотите щас все поют, но не все гребут.
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