Дмитрий Рогозин представил кантату о Великой Отечественной войне

16:50

Дмитрий Рогозин стал одним из соавторов масштабного музыкального произведения под названием "1941-й" Героическая кантата.

Кантата посвящена подвигу русского народа в Великой Отечественной войне. Музыкальное произведение продолжительностью более 40 минут опубликовано на Youtube-канале Рогозина.

Кантата повествует о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР, тяжелейших первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев, обороне Москвы. Музыка сопровождается небольшими текстовыми фрагментами.

В пояснении к видео говорится, что Рогозин выступил автором идеи, сценария и стихов.