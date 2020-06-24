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Дмитрий Рогозин представил кантату о Великой Отечественной войне

16:50 24.06.2020
Дмитрий Рогозин
Фото © KM.RU, Игорь Варнавский

Дмитрий Рогозин стал одним из соавторов масштабного музыкального произведения под названием "1941-й" Героическая кантата.

Кантата посвящена подвигу русского народа в Великой Отечественной войне. Музыкальное произведение продолжительностью более 40 минут опубликовано на Youtube-канале Рогозина.

Кантата повествует о вероломном нападении гитлеровской Германии на СССР, тяжелейших первых месяцах войны, подвигах Зои Космодемьянской и панфиловцев, обороне Москвы. Музыка сопровождается небольшими текстовыми фрагментами.

В пояснении к видео говорится, что Рогозин выступил автором идеи, сценария и стихов. 

Темы: Дмитрий Рогозин
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:35
Гость: Скептик

У него там воруют, можно сказать, чемпионат мира по разворовыванию проводят, о он стишата пишет.
Научно-фантастические...
24.06.2020, 19:07
Гость: IgS

а я думал новую стрижку унисекс
24.06.2020, 19:07
Гость: Кант ата называицца:

На батути упирёт.
Все комментарии (4)
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