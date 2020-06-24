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Концерт на Мамаевом кургане покажет «Россия» в прямом эфире

14:07 24.06.2020

Грандиозный концерт в честь Парада Победы состоится вечером 24 июня на Мамаевом кургане в Волгограде.

В праздничном мероприятии с военными песнями выступят Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие, сообщает РИА Новости. Денис Мацуев сыграет импровизированное попурри из песен о войне, среди которых – «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой» знакомого ему лично Андрея Эшпая. Игорь Бутман подыграет Хибле Герзмаве в «Эх, дороги!» и Сергею Мазаеву в «Давай закурим».

Специально к концерту на Мамаевом кургане возведены декорации, а центром сценического пространства станет монумент «Родина-Мать зовет». Сцену обрамляют округлые экраны величиной с 12-тиэтажный дом, строившиеся месяц. Их форма ассоциируется с операцией «Кольцо», благодаря которой наши войска отстояли Сталинград.

Трансляция концерта пройдет 24 июня в 21.00 по каналу «Россия 1».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Память о Великой Отечественной войне
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