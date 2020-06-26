«Мелодия» объединила сказочные произведения композиторов в сборнике

17:43

Лейбл «Мелодия» издал сборник «Фантастическая музыка».

Диск объединяет произведения Дебюсси, Грига, Мусоргского, Чайковского, Стравинского на сказочную тему в исполнении Евгения Мравинского, Евгения Светланова, Геннадия Рождественского, Дмитрия Китаенко, Александра Лазарева, Святослава Рихтера, Юрия Башмета, Михаила Плетнёва, Даниила Шафрана, Николая Петрова и прочих.

По замыслу составителей, эта музыка уносит слушателей в мир грез и отражает укоренившееся в прошлом веке отношение к сказке, когда она воспринималась как окно в другой – подлинный – мир.

