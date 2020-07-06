Скончался великий итальянский композитор Эннио Морриконе

10:17

Прославленный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля на 92-м году жизни.

Морриконе ушел из жизни в одной из клиник Рима, сообщает ТАСС. Он так и не оправился от последствий недавнего падения.

Морриконе завоевал себе славу как автор музыки к вестернам своего бывшего однокашника Серджио Леоне («Хороший, плохой, злой» и др.) Также сочинил музыку к таким фильмам, как «Однажды в Америке», «Спрут», «Лолита», «Луна», «Профессионал», «Джанго освобожденный» и др. Последними работами Морриконе стали саундтреки к фильмам «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Двое во вселенной» (2016).

Музыка композитора оказала большое влияние на современную песенную культуру. Например, знаменитая тема из фильма «Профессионал» легла в основу одноименной песни Александра Маршала.