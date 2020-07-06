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Скончался великий итальянский композитор Эннио Морриконе

10:17 6.07.2020
Скончался великий итальянский композитор Эннио Морриконе
Фото с сайта kinopoisk.ru

Прославленный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался 6 июля на 92-м году жизни.

Морриконе ушел из жизни в одной из клиник Рима, сообщает ТАСС. Он так и не оправился от последствий недавнего падения.

Морриконе завоевал себе славу как автор музыки к вестернам своего бывшего однокашника Серджио Леоне («Хороший, плохой, злой» и др.) Также сочинил музыку к таким фильмам, как «Однажды в Америке», «Спрут», «Лолита», «Луна», «Профессионал», «Джанго освобожденный» и др. Последними работами Морриконе стали саундтреки к фильмам «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Двое во вселенной» (2016).

Музыка композитора оказала большое влияние на современную песенную культуру. Например, знаменитая тема из фильма «Профессионал» легла в основу одноименной песни Александра Маршала.

Темы: Звезды зарубежного кино, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Киномания и саундтреки, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 16:25
Гость: blog2038,.

"понятных уху обывателя мелодий" - Иван Иваныч, слушайте ваши "Валенки".
06.07.2020, 16:12
Гость: 007

Вообще-то он написал более 400 композиций, которые получили Всемирную славу! Мне очень нравилось его творчество. Скорблю...
06.07.2020, 16:04
Гость: Сердечник

ага, братва обожала профессионала слушать.
Все комментарии (8)
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