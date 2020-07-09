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Певец Юрий Лоза назвал позором КВН и его участников

11:20 9.07.2020
Певец Юрий Лоза назвал позором КВН и его участников
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru

Юрий Лоза подверг суровой критике программу КВН и ее участников.

По мнению певца, вместо того, чтобы учиться и получать квалификацию, студенты-КВНщики бродят толпами с канала на канал и занимаются полной ахинеей. Вместо этого они могли бы проектировать мосты и заниматься массой иных полезных вещей, сообщил он «Вечерней Москве». Страдает же от этого, прежде всего, российская экономика.

Юрий Лоза подчеркнул, что такие недоучившиеся студенты – позор для любого учебного заведения. При этом они еще нередко висят на досках почета. Лоза заявил, что не против юмористов, но только тогда, когда они получают профильное образование.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 11:37
Гость: World

Юра, если увидит - все же респетабельное издание , Км.
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Юра - правильно .
В шею этих надо . Дурдом в перьях устроили
А это !00 сортиров или как там её ,ТВ програма на ЦТ- абсолюьный позор
09.07.2020, 11:28
Гость: Zahar

Зачем проектировать мосты и дома, если студенту КВНщику повезёт он станет Светлаковым или Галустяном или попадёт в комеди-клаб, это в путинской России гораздо престижней, чем что-то строить.
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