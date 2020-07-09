Певец Юрий Лоза назвал позором КВН и его участников

11:20

Юрий Лоза подверг суровой критике программу КВН и ее участников.

По мнению певца, вместо того, чтобы учиться и получать квалификацию, студенты-КВНщики бродят толпами с канала на канал и занимаются полной ахинеей. Вместо этого они могли бы проектировать мосты и заниматься массой иных полезных вещей, сообщил он «Вечерней Москве». Страдает же от этого, прежде всего, российская экономика.

Юрий Лоза подчеркнул, что такие недоучившиеся студенты – позор для любого учебного заведения. При этом они еще нередко висят на досках почета. Лоза заявил, что не против юмористов, но только тогда, когда они получают профильное образование.

