Определены наиболее популярные песни 2020 года

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Сайт «Шазам» огласил список самых востребованных треков текущего года.

Чарт возглавила песня August белорусской команды Intelligency. Именно запросы на эту песню о не наставшем еще последнем месяце лета российские пользователи искали в сети чаще других музыкальных произведений. В YouTube этот клип набрал на данный момент 13 844 936 просмотров.

На второй позиции разместилась композиция Blinding Lights проекта The Weeknd. Внизу тройки оказалась песня «Луна не знает пути» дуэта Тайпан & Agunda.

Кроме того в списке засветились: Shut Up Chicken певца El Capon, Intihask азербайджанского деятеля шоу-бизнеса Hafex, Roses (Imanbek Remix) рэпера SAINt JHN, Falling Тревора Дэниеля, Disfruto (Audioiko Remix) мексиканки Карлы Моррисон

