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Определены наиболее популярные песни 2020 года

12:37 22.07.2020
Определены наиболее популярные песни 2020 года
Фото: @intelligency_band

Сайт «Шазам» огласил список самых востребованных треков текущего года.

Чарт возглавила песня August белорусской команды Intelligency. Именно запросы на эту песню о не наставшем еще последнем месяце лета российские пользователи искали в сети чаще других музыкальных произведений. В YouTube этот клип набрал на данный момент 13 844 936 просмотров.

На второй позиции разместилась композиция Blinding Lights проекта The Weeknd. Внизу тройки оказалась песня «Луна не знает пути» дуэта Тайпан & Agunda.

Кроме того в списке засветились: Shut Up Chicken певца El Capon, Intihask азербайджанского деятеля шоу-бизнеса Hafex, Roses (Imanbek Remix) рэпера SAINt JHN, Falling Тревора Дэниеля, Disfruto (Audioiko Remix) мексиканки Карлы Моррисон
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 13:09
Гость: Пора

написать "Песню о Путине".
Эй, композиторы!.. Их, правда, осталось всего двое на всю страну - Чайковский и Крутой.
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