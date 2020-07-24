Виталий Цветков («Браво», «Виктор Виталий»): «У Шевчука первый раз в жизни увидел коммуналку с ванной на кухне»

Соавтор нетленки «Браво» «Любовь не горит» и других всенародных хитов, композитор и важная «теневая» фигура российской рок-сцены Виталий Цветков отмечает 5-летие собственного бэнда «Виктор Виталий»

Их новая песня «Иваны» штурмует радиочарты по стране, а специально для КМ.Ru Виталий впервые рассказал много историй о Шевчуке, БГ и «Браво», а также о своих недавних работах и сотрудничестве с Чулпан Хаматовой, Олегом Нестеровым и Mgzavrebi.

КМ.Ru: «Виктор Виталий» уже 5 лет, вашей деятельности как автора песен и композитора для разных групп – почти 30. При этом, когда 5 лет назад вы вышли на сцену как лидер «ВВ», в музыкальной тусовке многие были, ну, скажем так, удивлены. Для многих вы были известны, прежде всего, как менеджер группы «Браво», а не артист, мол, что это такое – «поющий директор». За пятилетку ваша группа выпустила несколько релизов, попала на важные фестивали, в хит-парады и ротации – что же теперь Вам говорят коллеги по индустрии?

- Были удивлены те, кто мало обо мне знал. Я до этого уже появлялся на сцене вместе с «Браво». В целом отзывы положительные и многим очень нравится! Кому-то сами песни, кому-то – то, что со мной происходит. Движение всегда вызывает симпатию и турбулентность. Даже Евгений Хавтан последовал подобному примеру с сольным проектом Los Havtanos. И тоже счастлив. Мы окунулись в такую естественную и для нас органичную клубно-фестивальную жизнь, где постоянно много творчества и много настоящих талантливых друзей.

Так получилось, что моё участие в «Браво» не ограниченно никакими формальными рамками, мы подружились с Женей именно как музыканты, начали писать вместе песни, песни попали в эфиры, зазвучали на радио. Он попросил меня помогать ему с делами группы. И я уже почти 20 лет как помогаю. Мы продолжаем писать песни, я иногда выхожу с ними на сцену петь или рэп читать. Проехали по всей стране, были в Европе, Америке, много где… на родине The Beatles.

КМ.Ru: Первая заметная рецензия на ваши песни автора и вокалиста Виталия Цветкова была еще в начале 90-х, и написал её не кто-нибудь, а сам Борис Гребенщиков: «Песни — блеск, они настоящие». Дали ли вы с тех послушать БГ новые песни «Виктор Виталий» и что он сказал на этот раз, был ли на концертах?

- Нет, пока ничего такого не было. У него только что вышел завершающий трилогию «Знак огня», поистине – мастер неисчерпаем! Его рецензия появилась в конце 80-х, время было необычное, «перестройка», каждый пытался «обнять мир», в том числе и Борис Гребенщиков. Так получилось, что и я со своей новгородской командой «ГПД» («Грамм по двести», «Дарвин&ГПД») попал в его объятья по вине «рок-дилетанта» писателя Александра Житинского, который дал ему послушать наш альбом. Как-то сразу после этого у нас всё закрутилось: клубы, фестивали, виниловые пластинки большими тиражами, премьера клипа «Мы были лучше» в «Программе А».

Свою акустику для этой песни дал Юрий Шевчук, когда мы записывались на ленинградской «Мелодии». Как-то осенью 90-го мы застряли до поздней ночи в комнате, которую Юра снимал на Синопской набережной (я первый раз увидел коммуналку с ванной на кухне), он только что вернулся из Америки. Рассказывал, как Крамаров убеждал его остаться, подарил мне несколько монет для моей коллекции, слушали его песню «Последняя осень». Она еще не вышла, Шевчук волновался, что она «не в стиле» «ДДТ», слушали наш альбом «Спички на случай войны», и Юра сказал «будет и у вас своя пластинка» и получилось, что напророчил, на следующий год вышла! В сети есть видео-хроника, как мы с ним молодые гуляем по городу Новгороду. А на презентации нашего винила играли «НЭП», «Два самолёта», «Тайное голосование» с Вячеславом Петкуном.

КМ.Ru: Вы теперь успешный фронтмен своей группы, выступающей по клубам и опен-эйрам, при этом уже давно пишете песни-хиты вроде «Любовь не горит» для «Браво» – и продолжаете это делать иногда для их новых релизов, насколько я знаю. Как вы решаете, «отдать» новую песню Евгению Хавтану или приберечь для сольного проекта, обсуждаете вместе с другом?

- Всё происходит само собой. Недавно мы сочинили гимн «Жизнь подарить» для «Игр победителей» фонда Чулпан Хаматовой. Его премьера в Доме Музыки с оркестром и хором, с представлением авторов – это было незабываемо! Все хорошие песни должны создавать какие-то хорошие истории, яркие события в судьбе героев. Если мы чувствуем, что может быть что-то такое интересное вместе, мы делаем это вместе! Также как с моей любимой песней «Браво» - «Блюзом прошлого лета».

КМ.Ru: На ваших первых концертах был необычный состав – в частности, с вами выступал 12-летний пианист, настоящий виртуоз; средний возраст участников группы благодаря этому стремился к 20. Как у парня сложилась судьба, он всё это время с вами гастролировал, записывался – и будет ли выступать на новых концертах?

- Его зовут Василий Грачев, он теперь уже юноша, очень одаренный и перспективный, лауреат конкурса «Рояль в Джазе», учится в Гнесинке, играет со мной постоянно, как и его отец Михаил Грачев, бас-контрабас «Браво». У меня есть цикл песен, которые очень гармонично звучат в составе «голос-рояль-контрабас», есть много наших лайвов в «youtube», можно посмотреть.



КМ.Ru: Новая песня «Иваны» вышла накануне 22 июня как дань памяти всем ушедшим в бою – неожиданный для вас релиз, причём не только тематически, но и технически. Песня записана в месяцы тотальной самоизоляции, со своими музыкантами вы не виделись и находились в разных городах. Расскажите о сингле и его записи – каково это?

- «Иваны» - это песня из моего золотого запаса, она стала премьерой в «Чартовой дюжине» «Нашего радио» 12 июня в День России. Это песня о людях с непростой, но очень яркой судьбой, как память о моём деде, который служил на крейсере «Аврора», о моём отце-школьнике, которого во время бомбёжки выбросило взрывной волной в окно, и он чудом остался жив. То есть меня могло просто не быть. Я думаю, что за всё, что сделано для нас этими поколениями, заплачено по самым высоким ставкам. Это песня и о нас, мы же их продолжение.

В условиях самоизоляции весь процесс создания «Иванов» проходил дистанционно. У нас был подобный опыт, Андрей Суротдинов из «Аквариума» записал в Санкт-Петербурге струнные для нашего альбома «Песни». В этот раз всё происходило только онлайн, работали над релизом каждый в своей точке вселенной. Единственный выезд, который я осуществил, был к барабанщику «Браво» Павлу Кузину.

КМ.Ru: Что, кстати, думаете об онлайн-концертах и других явлениях новой музыкальной реальности: смотрите ли, участвуете? Заменят ли они обычные выступления или станут полноценной альтернативной, будут конкурировать?

- Это очень интересно! Я только «за»! Чем больше форматов общения у музыканта со зрителем, тем лучше! Что-то может и не покатить, а что-то точно останется. Я посмотрел несколько концертов, но сам пока не пробовал. Я думаю, что это очень круто для тех, кто может что-то сделать один или в небольшой компании. Это же может быть что угодно: песни под гитару, диджейский сет, любые фокусы или перформанс плюс живое общение. Проекты со сложной музыкальной и сценической архитектурой тут конечно проигрывают, им нужны залы, массы. И деньги.

КМ.Ru: Опытные группы часто объединяются, делают дуэты, фиты – читал, что у вас за последний год была совместная работа как автора песен, не только с «Браво», но и с группами «Мгзавреби», «Сети», а в вашем Мнстаграме есть фото, например, с вокалисткой «Наадя». У вас на первой пластнке засветились фигуры из «Ундервуда» и «Мегаполиса». Ждать ли в ближайшее время какой-либо тандем? Может даже с какими-то молодыми группами?

- Интересно было бы спеть дуэтом с Олегом Нестеровым, мы уже делали это спонтанно на концерте «Мегаполиса». Но он сейчас очень занят, заканчивает работу над новым альбомом. Олег очень много хороших слов сказал о «ВВ», с его подачи был выбран саунд «Песен». Недавно Ян Николенко из группы «Сети» спросил, почему я не позвал его сыграть на флейте в песне «Два Ангела», это тоже наш недавний релиз, я пообещал, что в альбомной версии обязательно! Мы познакомились ещё в 1994-ом, когда работали над моей «Музыкой миллионов», где он сыграл на флейте. А потом у «Сетей» вышла песня «Алиса в стране чудес» с моим авторским участием. С «Mgzavrebi» я тоже сотрудничаю как автор, теперь знаю, как мои имя и фамилия пишутся по-грузински, прочитал на конверте виниловой пластинки. А с Наадей мы вместе участвовали в фестивале «Back to the 60’s» на крыше «Artplay».

КМ.Ru: Вы играли и русский рок в начале карьеры, и кинематографичное нео-ретро с элементами ска или даже серфа уже как «Виктор Виталий», с успехом превращали эту же группу в джаз-бэнд на фестивалях. В каком жанре вы чувствуете себя более востребованным в плане успеха и аудитории, а в каком – более комфортно вам самим?

- Да, наверное, самым прагматичным подходом было бы «бить в одну точку». Но хочется, чтобы было интересно, и нам самим, и нашим друзьям, и слушателям. Все стили музыки уже сформированы, сейчас главное – это ты сам, как личность, что ты из себя представляешь, о чем хочешь сказать. Но концепции всё равно должны быть обязательно и в альбоме, и в каждой песне. Это тоже важно! Нас, конечно, греют винтажные и ламповые дела. А сейчас мы нащупали очень интересную тему, хотим сделать новую программу и пластинку на стыке жанров. Уйти от штампов и распространенных приемов. Пожелайте нам удачи!

Фото предоставлены пресс-службой группы