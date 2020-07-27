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Сергей Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске

18:01 27.07.2020
Сергей Шнуров начал съемки фильма о протестах в Хабаровске
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о массовых протестах против отставки губернатора Сергея Фургала и взять интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Музыкант лично пообщался с участниками народных протестов. По его мнению, это вполне вменяемые люди, открытые к диалогу. Шнуров также не верит наветам, что многие из них вышли на улицы за деньги. От Хабаровска, где певец был с гастролями несколько раз, у него оставались только приятные впечатления.

Сергей Шнуров взял уже интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, но раскрывать содержание беседы пока категорически отказался.

Об арестованном Сергее Фургале Сергей Шнуров сказал, что раз народ требует над ним открытого суда, значит, так надо и поступить. 

Не так давно Шнуров возглавил телеканал RTVi. Тем не менее, он подчеркивает, что визит в Хабаровск – его личная инициатива. О сроках выхода ленты пока ничего не известно.
  

Темы: Народные протесты, Хабаровск, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 21:55
Гость: Вернов

Будем надеяться, что он Ленинградец, как и Путин!
27.07.2020, 21:26
Гость: Что Собчак, что Шнур

одного поля ягоды.
27.07.2020, 20:11
Гость: спокойный

есть поговорка хорошо когда пироги печет пирожник сапоги тачает сапожник каждый человек должен заниматься тем способностями на что его наградили свыше горбачев должен заниматься политикой путин заниматься контрразведкой а шнуров возглавлять группу ленинграад во всем мире так и делают и на километр шнурова не пускают к политике отсеивая задолго до нее а в россии все наоборот через ж... в политику лезут те кто должен мочить террористов в сортире и шнуров журналисты в руководители роскосмоса а уголовники в бизнесмены русь тройка куда ты мчишься
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