Сергей Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске

18:01

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о массовых протестах против отставки губернатора Сергея Фургала и взять интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Музыкант лично пообщался с участниками народных протестов. По его мнению, это вполне вменяемые люди, открытые к диалогу. Шнуров также не верит наветам, что многие из них вышли на улицы за деньги. От Хабаровска, где певец был с гастролями несколько раз, у него оставались только приятные впечатления.

Сергей Шнуров взял уже интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, но раскрывать содержание беседы пока категорически отказался.

Об арестованном Сергее Фургале Сергей Шнуров сказал, что раз народ требует над ним открытого суда, значит, так надо и поступить.

Не так давно Шнуров возглавил телеканал RTVi. Тем не менее, он подчеркивает, что визит в Хабаровск – его личная инициатива. О сроках выхода ленты пока ничего не известно.

