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Группа Little Big побила мировой рекорд победителей «Евровидения»

12:32 28.07.2020
Группа Little Big побила мировой рекорд победителей «Евровидения»
Фото Okras с сайта ru.wikipedia.org

Ролик российской группы Little Big на песню «Uno» набрал больше всего просмотров на YouTube в категории конкурсных песен «Евровидения».

К настоящему моменту видео наших соотечественников посмотрели 137 180 549 человек, сообщает РИА Новости. Таким образом, Little Big смогли обогнать предыдущую рекордсменку – победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай из Израиля, набравшую 134 миллиона просмотров песни «Toy».

В свойственной ему юмористической манере лидер Little Big Илья Прусикин попросил прощения перед перед Барзилай за эту победу, разместив их общий снимок в Инстаграме.

Помимо Барзилай, в рейтинге просмотров были и другие победители «Евровидения» - например, шведка Лорин с 41 миллионами просмотров и немка Лена Майер-Ландрут с 64 миллионами. Что же касается Little Big, то они даже пока не успели съездить на «Евровидение» из-за пандемии коронавируса. Их участие в конкурсе перенесено на следующий год.

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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