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«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал

09:09 31.07.2020
«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.

Режиссером фильма станет Александр Котт, известный по таким связанным с Великой Отечественной войной лентам, как «Ехали два шофера» и «Брестская крепость». Алексей Гуськов перевоплотится в дирижера Карла Элиасберга, перед которым была поставлена непосильная задача: собрать 80 человек для оркестра после первой блокадной зимы.

Деталями исполнения «Седьмой симфонии» поделился с Александром Коттом именно Алексей Гуськов. В сериале, дата премьеры которого пока не определена, сыграли также Алексей Кравченко, Елизавета Боярская и Наталья Рогожкина.
 

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Телевизионные сериалы, История Великой Отечественной войны
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