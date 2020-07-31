«Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде посвятят сериал

09:09

Запущен в производство телесериал «Седьмая симфония», посвященный исполнению одноименного музыкального произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.

Режиссером фильма станет Александр Котт, известный по таким связанным с Великой Отечественной войной лентам, как «Ехали два шофера» и «Брестская крепость». Алексей Гуськов перевоплотится в дирижера Карла Элиасберга, перед которым была поставлена непосильная задача: собрать 80 человек для оркестра после первой блокадной зимы.

Деталями исполнения «Седьмой симфонии» поделился с Александром Коттом именно Алексей Гуськов. В сериале, дата премьеры которого пока не определена, сыграли также Алексей Кравченко, Елизавета Боярская и Наталья Рогожкина.

