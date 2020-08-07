Леонид Агутин и другие артисты отказались от выступлений в Белоруссии

11:49

Леонид Агутин объявил об отмене выступления в белорусском Гродно, которое должно было состояться в «день тишины» 8 августа.

В своем обращении певец отметил, что таким образом он прислушался к фанатам, которые настоятельно просили его не участвовать в такого рода акциях, передает ТАСС. Леонид Агутин выразил надежду на скорую встречу с белоруской аудиторией, но в другие даты.

Об отмене своих белорусских выступлений заявили и другие российские звезды - группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн».

Среди «отказников» от предвыборных концертов в Белоруссии оказались и рэперы из США – Tyga и Saint Jhn.

