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Леонид Агутин и другие артисты отказались от выступлений в Белоруссии

11:49 7.08.2020
Леонид Агутин и другие артисты отказались от выступлений в Белоруссии
Леонид Агутин © KM.RU, Даниил Ремизов

Леонид Агутин объявил об отмене выступления в белорусском Гродно, которое должно было состояться в «день тишины» 8 августа.

В своем обращении певец отметил, что таким образом он прислушался к фанатам, которые настоятельно просили его не участвовать в такого рода акциях, передает ТАСС. Леонид Агутин выразил надежду на скорую встречу с белоруской аудиторией, но в другие даты.

Об отмене своих белорусских выступлений заявили и другие российские звезды - группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн».

Среди «отказников» от предвыборных концертов в Белоруссии оказались и рэперы из США – Tyga и Saint Jhn.
 

Темы: Выборы в мире, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Белоруссии, Персоны и события в мире музыки, Ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 15:51
Гость: сверху

Посоветовали артистам отказаться от выступлений в РБ,с компенсацией из бюджета РФ.
07.08.2020, 12:50
Гость: Иван

Кто бы сомневался!!! Старшие братья всегда готовы бросить, зачем напрягаться...
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