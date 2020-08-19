Александр Иванов посвятил песню многострадальному русскому народу

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо» состоялся в Зеленом театре ВДНХ 14 августа

Подкошенная коронавирусом музыкальная индустрия потихоньку отходит после вынужденного полугодового анабиоза. На данный момент самыми безопасными считаются концерты на свежем воздухе, чем и воспользовались представители «ГлавКлуба», перенеся из своих стен в Зеленый театр ВДНХ выступление Александра Иванова.

Несмотря на то, что в период самоизоляции «Рондо» дали необычайно запоминающийся онлайн-концерт, музыканты явно истосковались по живому общению с публикой. На протяжении всего 2,5часового шоу Иванов не раз призывал сбросить накипь с душ и насладиться чистым кайфом.

Коронавирусу от певца изрядно досталась. Иванов послал заморскую заразу по известному адресу и вдоволь поерничал на тему, что согласно новым постановлениям правительства Москвы скоро всех обяжут носить «венецианские маски и лайковые перчатки до локтя». «Мы любим шутить, но не всегда это у нас пролучается», - самокритично заключил по этому поводу артист.

Концерт «Рондо» представлял собой путешествие во времени с обратной перспективой. Для затравки была сыграна вечно актуальная «Москва» - про отпущение столицей грехов Иудам и Каинам. Крайне в тему оказалась премьера пацифистской песни «Война», которую в оригинале Иванов записал в дуэте с Романом Архиповым, ну в в Зеленом театре с гостевыми вокальными партиями отлично справился гитарист Игорь Жирнов.

Слова другой премьеры - «Забытая» - принадлежали, по замечанию Иванова «талантливому олигарху» Михаилу Гуцериеву. Сыграли «Рондо» и еще одну новинку - «В облаках у водопада» авторства Олега Митяева.

Девяностые годы оказались представлены довольно редкой в репертуаре группы песней «Я здесь живу» из «платинового» сольника Иванова «Грешной души печаль» (1997). По традиции много певец говорил перед «Ночью», вспомнив о внимании Аллы Пугачевой к этой песне и «Рождественских встречах» в Олимпийском, который ныне «разбирают».

Экскурс в 80-е ознаменовался не только «Бледным барменом» и «Я буду помнить», но и социальной «На одной земле», которая, как признался Иванов, была тогда посвящена академику Андрею Сахарову. Ныне же ее адресовали всему многострадальному русскому народу. Еще одной песней из отметившего недавно юбилей альбома «Я буду помнить» стала «Нас венчает гроза».

Семидесятые прочно связаны в сознании многих меломанов с именем Владимира Высоцкого. Вот и Александр Иванов вспомнил «Дом хрустальный» и «Корабли», да не забыл поблагодарить сына поэта Никиту Высоцкого.

Оммаж 60-м проскользнул в инродукции к «Боже, какой пустяк», представлявшей собой фрагмент «Песни про зайцев» из «Бриллиантовой» руки. А бисовую «Темную ночь» Иванов отнес к концу 30-х годовж. И хотя на самом деле песня была представлена впервые в фильме «Два бойца» в 1943 году, это вряд ли было ошибкой. Ведь именно в 1939 году появился Зеленый театр ВДНХ, где нам в ближайшие дни, даст Бог, предстоит еще услышать выступления групп «Моральный кодекс», «Воскресение» и «Несчастный случай».