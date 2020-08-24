Игорь Растеряев отдал дань годовщине гибели моряков с подлодки «Курск»

Игорь Растеряев дал «внеплановый концерт» в столичном ДК имени Зуева 20 августа

Коронавирус больно ударил абсолютно по всем активно гастролирующим музыкантам. У них отменялись концерты, откладывались релизы альбомов, оказывались в подвешенном состоянии другие творческие проекты. Яркий пример — Игорь Растеряев, который, дав в конце февраля сольный концерт в московском ДК имени Зуева, собирался сюда вернуться уже через месяц с моноспектаклем «Это че за балаган?».

Запрет на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19 поставил крест на этой затее. В августе, когда ограничения были частично сняты, Растеряев все равно пока решил повременить со столичной премьерой из-за шахматной рассадки зала, которая не обеспечит событию должного резонанса. Вместо этого он сыграл 20 августа для заполненного где-то наполовину ДК почти домашний концерт, на котором принципиально не использовал сет-листа и охотно исполнял заказы зрителей, предупредив лишь, что не готов играть лишь матерных песен из-за присутствия детей в зале.

Однако Растеряев знал, чем уважить малышей, посвятив им сказовых «Богатырей». Для взрослых же он припас давно не исполнявшиеся «Гармонь», казачью «Птицу», душераздирающую «Кошку Мусю» и другие раритеты. Проще сказать, какие песни из своих альбомов он не исполнил в этот вечер. Это «Раковка» авторства дяди Васи Мохова, сельскую зарисовку «Проводы» и экскурс в военную пору «Дед Агван». Зато из песен о Великой Отечественной прозвучали заказанные кем-то из зала «Ленинградская» и «Курган», не говоря уж о «Георгиевской ленточке».

Не оставил Игорь Растереяев москвичей и без песен из своего спектакля «Это че за балаган?» В блоке религиозных песен прозвучала оттуда «Ворота». Сразу после этого прозвучал заказ на «Кореша», и певец заметно обрадовался оказии, пояснив, что обе эти вещи написаны об одном и том же человеке.

Растеряев шел навстречу зрителям и в плане исполнения чужих песен. Забавно, что почти каждая из них совпала с какой-нибудь годовщиной. «Капитан Колесников» ДДТ воскресила трагические события 20-летней давности, связанные с гибелью подлодки «Курск». «Ночь перед Рождеством» стала данью лидеру «Сектора Газа» Юрию «Хою» Клинских, также погибшего 20 лет назад. А «Лесником» «Короля и Шута» отметили недавний день рождения покойного Михаила Горшенева. «Дыши» группы «Многоточие», однажды услышанную Растеряевым на сельской дискотеке, многие даже и не чаяли услышать в его исполнении, но и это случилось.

«Великолепнейший концерт!!! - наперебой делятся поклонники артиста в его в сообществах. - Это было настолько потрясающе, что слов нельзя подобрать! Было всё, что нужно: Игорь, гармошка и мы, зрители. И очень даже хорошо, что не было никаких видеорядов на экране. Эмоции Игоря, когда он исполняет песню, лучше любого видеоряда. И хорошо, что не было запланированной программы. Мы чувствовали себя сопричастными, выкрикивая названия песен. Даже не надеялась когда-нибудь услышать вживую "Дыши". Несомненно, Игорь соскучился по концертам, так упоительно он выкладывался на сцене! И зал был замечательный - лёгкий, отзывчивый и, главное, не молчавший, а с удовольствием подпевающий и вовсю хлопающий. Я в восторге!! Нет предела моего СПАСИБО! »

В свою очередь, прощаясь, Растеряев признался, что наконец-то вновь испытал на себе гостеприимность москвичей. Вернуться сюда он пообещал уже осенью с юбилейной программой «10 лет на комбайне».