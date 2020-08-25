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Апина поставила в пример «пившего» Ельцина нынешним чиновникам

15:50 25.08.2020
Апина поставила в пример «пившего» Ельцина нынешним чиновникам
Борис Ельцин вручает Пугачевой государственную премию © KM.RU, © РИА Новости

Певица Алена Апина вспомнила о том, как участвовала в 1996 году в агитационном музыкальном туре «Голосуй или проиграешь».

Борис Ельцин, за которого призывали голосовать участники акции на президентских выборах, по словам певицы, был не прочь принять спиртного, станцевать и зажечь, сообщает Лента.Ру. Апина считает подобное поведение показателем того, что Ельцин — не машина и не инопланетянин.

Кроме того Алена Апина противопоставила первого президента России как воплощение простого народа нынешним чиновникам, отстраненным от простых людей. Певица посетовала, что зачастую даже не способна понять, что у них творится «в башке». 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 19:42
Гость: stalker

"...как воплощение простого народа нынешним чиновникам..." Правильнее сказать, как воплощение дурака, хама и пьяницы, который страну позорил и практически довел ее до ручки (того же дефолта). А что касается нынешних руководителей, тот тут все правда. Это небожители, которые со своего Олимпа иногда на грешную землю взоры кидают. А людям подкидывают подачки на жизнь.
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