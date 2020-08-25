Апина поставила в пример «пившего» Ельцина нынешним чиновникам

15:50

Певица Алена Апина вспомнила о том, как участвовала в 1996 году в агитационном музыкальном туре «Голосуй или проиграешь».

Борис Ельцин, за которого призывали голосовать участники акции на президентских выборах, по словам певицы, был не прочь принять спиртного, станцевать и зажечь, сообщает Лента.Ру. Апина считает подобное поведение показателем того, что Ельцин — не машина и не инопланетянин.

Кроме того Алена Апина противопоставила первого президента России как воплощение простого народа нынешним чиновникам, отстраненным от простых людей. Певица посетовала, что зачастую даже не способна понять, что у них творится «в башке».