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Определен лучший саундтрек в современном кино

14:18 2.09.2020
Определен лучший саундтрек в современном кино
Кадр из "Списка Шиндлера" с сайта kino-teatr.ru

Согласно результатом опроса, лучшей звуковой дорожкой в современном кино стала музыка из фильма «Список Шиндлера».

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что мелодия Джона Уильямса из исторической драмы Стивена Спилберга потеснила даже саундтрек авторства Говарда Шира из «Властелина колец», сообщает РИА Новости. Последний лидировал в прошлых опросах.

На остальных позициях разместились саундтреки к фильмам «Гладиатора» (Ханс Циммер), далее следуют «Из Африки» и «Танцы с волками» (мелодии к обеим картинам сочинил Джон Барри), «Миссия» (Эннио Морриконе), «Звездные войны» (Джон Уильямс), «Огненные колесницы» (Вагнелис), «Хороший, плохой, злой» (Эннио Морриконе) и «Парк Юрского периода» (Джон Уильямс).  

Темы: Звезды зарубежного кино, Киномания и саундтреки, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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