Определен самый высокооплачиваемый певец в мире

12:54

Исходя из обновляемого ежегодно рейтинга Forbes, Канье Уэст признан наиболее высокооплачиваемым певцом мира.

Его заработок составил 170 миллионов долларов. При этом львиную долю доходов Уэст получил не от музыки, а от реализации кроссовок своего бренда Yeezy.

В рейтинг вошли далеко не только музыканты, ни и другие персоны, причастные к миру искусства, спорта и моды. Так, возглавила список свояченица Канье Уэста модель Кайли Дженнер (он женат на ее сестре Ким Кардашьян) с доходом 590 миллионов долларов. Сам певец разместился на второй строчке рейтинга.

Год назад Уэст был тоже признан самой высокооплачиваемым музыкантом со 150-ю миллионами долларов.