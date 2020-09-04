]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Определен самый высокооплачиваемый певец в мире

12:54 4.09.2020
Определен самый высокооплачиваемый певец в мире
Канье Уэст. Фото с офстраницы музыканта в Facebook

Исходя из обновляемого ежегодно рейтинга Forbes, Канье Уэст признан наиболее высокооплачиваемым певцом мира.

Его заработок составил 170 миллионов долларов. При этом львиную долю доходов Уэст получил не от музыки, а от реализации кроссовок своего бренда  Yeezy.

В рейтинг вошли далеко не только музыканты, ни и другие персоны, причастные к миру искусства, спорта и моды. Так, возглавила список свояченица Канье Уэста модель Кайли Дженнер (он женат на ее сестре Ким Кардашьян) с доходом 590 миллионов долларов. Сам певец разместился на второй строчке рейтинга.

Год назад Уэст был тоже признан самой высокооплачиваемым музыкантом со 150-ю миллионами долларов.  

Темы: Forbes, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации