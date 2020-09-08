Ночные Снайперы «O2»

Исполнитель: Ночные снайперы, Название: «O2», Стиль: рок, Год: 2020

Цифра в названии альбома автоматически настраивает слушателя на то, что речь идет о порядковом номере, даже если это не так. Конечно, O2 — прежде всего, кислород. Но со времени выхода предыдущего «снайперского альбома» «Невыносимая легкость бытия» прошло совсем немного времени, так что нынешняя работа с двойкой на обложке воспринимается как вторая часть необъявленного диптиха.

Легкость обернулась свежестью и чувством полного освобождения. Если в предыдущем альбоме героиня Арбениной училась идти по жизни, смеясь, вопреки совсем не располагающим к этому обстоятельствам, то теперь она просто расправляет крылья и безудержно парит, подбадриваемая богатым кислородом воздухом. Для этого ей пришлось стать более внимательной к себе и независимой от чужих оценок — попросту включить «Авиарежим».

Не отказываясь от привычного рок-инструментария, «Ночные снайперы» делают свои песни еще более невесомыми. В этом немалая заслуга бас-гитариста Сергея Макарова, отвечавшего также и за саунд диска. В результате инструментальные партии прослушиваются четко, но звучат не резко и форсированно, а ласково обволакивают слушателя.

При всей воздушности аранжировок, в них нет фальшиво беззаботной приторности — то есть это вовсе не сладкая вата типового поп-хита. Например, в рефренах песни «Заметь» мелизмы в голосе Дианы Арбениной звучат, как опасно переливающаяся на солнце ртуть. В «Самом красивом гопнике» очень своеобразно преломляется травматический опыт 80-90х и болезненная для рок-музыкантов тема взаимоотношений с уличной шпаной. Арбенина размашисто меняет минус на плюс, но при этом не идет на демонстративный разрыв с традицией и изящно вписывает в текст песни отсылки к «Я получил эту роль» ДДТ и «С Новым, годом, крошка» «Мумий Тролля».

Вздохнуть полной грудью помогают и дальние странствия. Топосов в «снайперских» песнях уже так много, что фанаты группы сами могут составлять по ним собственные маршруты кругосветных путешествий. А казанские филологи Н. Шуркалина и А. Афанасьев совсем недавно выпустили научную статью «Город как маркер внутреннего состояния лирического субъекта в творчестве Дианы Арбениной», где доказали, что каждый упомянутый город ее стихах индивидуален и что пребывание в них служит условием непрекращающегося бега по жизни.

Если в «Невыносимой легкости бытия» «Ночные снайперы» воспевали Грецию, то в новом альбоме появляются песни «Марракеш-Марокко» и «Рим». В первой героиня имеет твердое намерение «познакомиться с Богом». Процесс этот многоступенчатый, поэтому почти восьмиминутный трек фактически включает две песни в одной: напряженную молитву в ритмах рока и облегченную благодарность под переливы клавишных. А столица Италии предстает у Арбенина воплощением эмоциональной стабильности и мерилом высшей справедливости. Для этого даже не обязательно туда ехать, достаточно позвонить и удостовериться, что «поэт не может быть подлым».

И Рим непременно услышит, как услышат и оценят по достоинству альбом «O2» многие уставшие от кислородного голодания, жадно вдохнув эти песни целиком и без остатка.