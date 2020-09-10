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«Пикник» помог жителям Твери открыть третий глаз

10:10 10.09.2020 , Денис Ступников
«Пикник» помог жителям Твери открыть третий глаз
Афиша. Предоставлена организаторами

Интересные времена настали для музыкантов

Бывалые рокеры получили возможность перенестись лет этак на 35 назад, когда им приходилось играть по два концерта за вечер. С шахматной рассадкой не забалуешь. Поэтому и «Пикнику», чей концерт должен был состояться в тверском ДК Пролетарка еще в апреле, пришлось 3 сентября на сцену с одной и той же программой дважды.

Программа «В руках великана» - это путешествие по альтернативным измерениями, где маршруты не поддаются человеческой логике. На концертах тура на передний план нередко выходят экранные двойники музыкантов, живущие по собственным законам. Ретро-поезд прибывает к станции с табличкой «Тверь», но это не реальный тверской вокзал, а сновидческий, винтажный, таящий множество неожиданностей.

Но куда еще могла привезти группа, которую фанаты любят за то, что «у шамана — три руки»? Для многих из них эта фраза действительно стала жизненным кредо, потому что благодаря «пикниковским» песням они открывали в себе новые способности и начинали заниматься творчеством или чем-то не менее созидательным — помимо банального жизнеобеспечения.

Нынешние концерты «Пикника» помогают сделать следующий шаг — видеть вокруг себя чуть больше, чем позволяют наши материальные «кузовки». Для этого, как учит видеоряд к песне «Счастливчик», нужно избавиться от всего лишнего и воспарить к небесам. Тогда к третьей руке добавится еще и третий глаз (лейтмотив всего концерта), как у Исполина, лицо которого симпатичные жрицы «пикниковскрой» мистерии собирали буквально по частям.

Музыканты «Пикника» столь же безукоризненно исполняли свои ритуалы. Когда Эдмунд Шклярский берет в руки диковинный «древнеегипетский» инструмент, чтобы сыграть запредельное соло в «Египтянине», у зрителей перехаватывает дыхание и возникает четкое ощущение присутствия при священнодействии. К хорошо известным ритуалам добавились и новые.

Например — заклинание Шклярским нарисованной звезды (чем тоже не глаз — небесный?) в «Игле» посредством клавишно-духового инструмента мелодика. Или — метание бас-гитаристом Маратом Корчемным наудачу шляпы в зал. Подарок от группы поймали было два парня, но сидевшая сзади девушка вцепилась в шляпу мертвой хваткой и всем своим видом демонстрировала, что позиций не сдаст. Пришлось уступить, а победительница, не сдерживая счастливой улыбки тут же водрузила трофей на голову и принялась подпевать в «Немом кино» и «Говорит и показывает» с удвоенным рвением.

Сегодня был явно ее день, потому что девушке выпало и подтолкнуть в воздухе запущенный группой исполинский шар. Прочие зрители тоже не чувствовали себя обледеленными, поднявшись, как по команде на «Королевстве кривых» и не стесняясь признать себя обитателями этого самого королевства. Ну, помните, как в «Скрюченной песне» Корнея Чуковского?

Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.

Пути выправлялись. Открывшийся третий глаз освещал дорогу...

Темы: Тверь, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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