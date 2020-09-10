«Пикник» помог жителям Твери открыть третий глаз

Интересные времена настали для музыкантов

Бывалые рокеры получили возможность перенестись лет этак на 35 назад, когда им приходилось играть по два концерта за вечер. С шахматной рассадкой не забалуешь. Поэтому и «Пикнику», чей концерт должен был состояться в тверском ДК Пролетарка еще в апреле, пришлось 3 сентября на сцену с одной и той же программой дважды.

Программа «В руках великана» - это путешествие по альтернативным измерениями, где маршруты не поддаются человеческой логике. На концертах тура на передний план нередко выходят экранные двойники музыкантов, живущие по собственным законам. Ретро-поезд прибывает к станции с табличкой «Тверь», но это не реальный тверской вокзал, а сновидческий, винтажный, таящий множество неожиданностей.

Но куда еще могла привезти группа, которую фанаты любят за то, что «у шамана — три руки»? Для многих из них эта фраза действительно стала жизненным кредо, потому что благодаря «пикниковским» песням они открывали в себе новые способности и начинали заниматься творчеством или чем-то не менее созидательным — помимо банального жизнеобеспечения.

Нынешние концерты «Пикника» помогают сделать следующий шаг — видеть вокруг себя чуть больше, чем позволяют наши материальные «кузовки». Для этого, как учит видеоряд к песне «Счастливчик», нужно избавиться от всего лишнего и воспарить к небесам. Тогда к третьей руке добавится еще и третий глаз (лейтмотив всего концерта), как у Исполина, лицо которого симпатичные жрицы «пикниковскрой» мистерии собирали буквально по частям.

Музыканты «Пикника» столь же безукоризненно исполняли свои ритуалы. Когда Эдмунд Шклярский берет в руки диковинный «древнеегипетский» инструмент, чтобы сыграть запредельное соло в «Египтянине», у зрителей перехаватывает дыхание и возникает четкое ощущение присутствия при священнодействии. К хорошо известным ритуалам добавились и новые.

Например — заклинание Шклярским нарисованной звезды (чем тоже не глаз — небесный?) в «Игле» посредством клавишно-духового инструмента мелодика. Или — метание бас-гитаристом Маратом Корчемным наудачу шляпы в зал. Подарок от группы поймали было два парня, но сидевшая сзади девушка вцепилась в шляпу мертвой хваткой и всем своим видом демонстрировала, что позиций не сдаст. Пришлось уступить, а победительница, не сдерживая счастливой улыбки тут же водрузила трофей на голову и принялась подпевать в «Немом кино» и «Говорит и показывает» с удвоенным рвением.

Сегодня был явно ее день, потому что девушке выпало и подтолкнуть в воздухе запущенный группой исполинский шар. Прочие зрители тоже не чувствовали себя обледеленными, поднявшись, как по команде на «Королевстве кривых» и не стесняясь признать себя обитателями этого самого королевства. Ну, помните, как в «Скрюченной песне» Корнея Чуковского?

Жил на свете человек,

Скрюченные ножки,

И гулял он целый век

По скрюченной дорожке.

Пути выправлялись. Открывшийся третий глаз освещал дорогу...