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Александр Розенбаум потребовал у властей вернуть концерты

13:48 11.09.2020
Александр Розенбаум потребовал у властей вернуть концерты
Фото с сайта rozenbaum.ru

Бард Александр Розенбаум потребовал у властей сформулировать правила, по которым концертная индустрия будет возвращаться к жизни.

В рамках общественной акции «Вернем концерты» певец посетовал, что его в этой ситуации больше всего удручает отсутствие работы и, соответственно, перспектив. Он заметил, что театральная и кино-индустрия потихоньку возвращается к жизни, а о концертах пока никто и не заикается.

Розенбаум подчеркнул, что в данной ситуации он волнуется больше всего даже на за себя (ибо может перебиться камерными выступлениями), а за свой многочисленный коллектив. Певец платит им деньги, но если ограничения продлятся и дальше, то запасов надолго не хватит.

Между тем, уже проанонсирована целая серия выступлений Александра Розенбаума в Театре Российской Армии с 27 октября по 8 ноября 2020 года.  

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 16:34
Гость: О как!

пОТРЕБОВАЛ... Тоже обносился...
11.09.2020, 16:33
Гость: да-да

Врач...только по образованию... Учился на тройки. Пусть уж на гитаре бренчит.
11.09.2020, 15:54
Гость: Психиатръ

Какой еще он врач ???не смешите.По молодости в Скорой несколько месяцев покатался - это был честный период в его жизни.
Он барыган,трактирщик,что соответствует его так сказать национальному занятию,еще содержатель дешевых пивных и борделей.Ах да,еще две пестни завывает - осенний вальс и которая за уток !Блеск!
11.09.2020, 15:44
Гость: Вячеслав

прямо в точечку!)))
11.09.2020, 15:21
Гость: www

Концерты-Розенбаумам. Шпагаты-Волочковым. Требуем.
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