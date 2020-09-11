Александр Розенбаум потребовал у властей вернуть концерты

13:48

Бард Александр Розенбаум потребовал у властей сформулировать правила, по которым концертная индустрия будет возвращаться к жизни.

В рамках общественной акции «Вернем концерты» певец посетовал, что его в этой ситуации больше всего удручает отсутствие работы и, соответственно, перспектив. Он заметил, что театральная и кино-индустрия потихоньку возвращается к жизни, а о концертах пока никто и не заикается.

Розенбаум подчеркнул, что в данной ситуации он волнуется больше всего даже на за себя (ибо может перебиться камерными выступлениями), а за свой многочисленный коллектив. Певец платит им деньги, но если ограничения продлятся и дальше, то запасов надолго не хватит.

Между тем, уже проанонсирована целая серия выступлений Александра Розенбаума в Театре Российской Армии с 27 октября по 8 ноября 2020 года.